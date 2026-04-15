경복대학교 작업치료학과, 오버웨일과 MOU 체결… ‘로봇재활’ 전문 인력 양성 박차

경복대학교 작업치료학과는 보행 약자를 위한 웨어러블 로봇 기반 서비스 전문 기업인 ㈜)오버웨일(대표 한승현)과 산학협력(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 4차 산업혁명 시대의 핵심 기술인 ‘로봇재활’ 분야에서 앞서 나가기 위한 것으로, 양 기관은 앞으로 △웨어러블 로봇 기반 현장 활동 보조 △재활 서비스 공동 프로젝트 추진 △포용적 헬스케어 모델 구축 등을 위해 긴밀히 협력할 예정이다.
이번 협약을 통해 경복대학교 작업치료학과 학생들은 강의실에서 배운 이론을 확장시켜 로봇 기술을 현장에 접목시키는 경험을 통해 실무 역량을 키울 수 있게 되었다.
오버웨일 한승현 대표는 “보행 약자들에게 새로운 삶의 질을 제공하는 웨어러블 로봇 서비스가 경복대학교의 우수한 인재들과 만나 시너지를 낼 것으로 기대한다”고 전했다.
박은정 경복대학교 작업치료학과 교수는 “이번 협약으로 학생들이 로봇재활이라는 최첨단 분야의 전문성을 갖출 수 있는 소중한 발판이 마련됐다”며 “앞으로도 현장 맞춤형 교육과 첨단 기술 기업과의 협력을 통해 수도권 최고의 작업치료 전문 교육기관으로서의 위상을 공고히 하겠다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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