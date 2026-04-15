산유국 英도 주유소 셧다운인데…韓 혼란 덜한 이유는? [재계팀의 비즈워치]

이란발 에너지 리스크로 국제 원유 시장의 불확실성이 커지는 가운데 한국 정유 산업의 경쟁력이 다시 주목받고 있습니다. 세계 각국에서 주유 제한과 항공유 통제 등이 잇따르는 상황에서 한국은 비교적 안정적인 석유제품 수급을 유지하고 있기 때문입니다. 기름 한방울 나지 않는 한국은 원유를 전량 수입해 휘발유·경유·항공유·납사 등 고부가가치 제품으로 전환하는 데 강점을 갖고 있기 때문입니다.
9일 정유업계에 따르면 한국의 원유 정제능력은 2024년 기준 중국, 미국, 러시아, 인도에 이어 세계 5위 수준입니다. 국내 정유 4사는 2007년 이후 약 34조 원을 들여 대규모 설비 투자를 진행하고, 정제 능력을 고도화했습니다. 그 결과 하루 336만3000배럴 규모의 원유를 정제할 수 있는 능력을 확보하게 됐죠.
이 같은 경쟁력은 글로벌 원유 수급이 불안정해진 에너지 위기 상황에서 더욱 두드러지고 있습니다. 북해 유전을 보유한 산유국인 영국에서조차 기름 부족 사태가 벌어지면서 주유소가 일시 휴업하기도 했습니다. 운전자들이 주유소로 몰리며 사재기가 이어진 탓입니다. 영국 현지 언론인 데일리메일 등에 따르면, 당시 런던 남부 베켄햄의 한 주유소에는 주민들이 몰리면서 연료가 완전히 소진됐고, 크로이던의 BP 주유소에도 ‘일시 중단’ 안내문이 붙었습니다. 당시 영국자동차협회(AA)는 성명을 통해 “공황 구매를 자제해 달라”고 당부하기도 했습니다.
비(非)산유국도 사정은 마찬가지였습니다. 베트남 민간항공국은 지난 달 9일 “4월 초부터 베트남 항공사들이 항공유 부족 사태에 직면할 위험이 있다”고 공지했고, 25~26일 항공유 급유 단가를 기존 대비 2~3배 인상하기도 했습니다. 석유 공급 부족 우려로 시민들이 드럼통 등을 들고 기름을 사재기했으며, 하노이 시내 주유소 17곳은 재고 부족으로 영업을 중단했습니다. 한국에서는 쉽게 상상할 수 없는 풍경이죠.
가격 안정 역시 이러한 구조에서 비롯됐습니다. 정유업계가 상대적으로 낮은 수익성에도 불구하고 국내 시장에 비교적 저렴한 가격으로 제품을 공급해온 영향입니다. 한국석유공사 오피넷에 따르면 3월 4주차 기준 한국의 1L당 보통 휘발유 세전 공급가는 960.1원으로, 일본 1247.5원, 캐나다 1503.7원, 뉴질랜드 1878원보다 낮았습니다.
산유국이 아님에도 비교적 안정적인 수급과 가격을 유지할 수 있었던 배경에는 국내 정유업계가 오랜 기간 축적해온 정제 경쟁력과 공급망 운영 역량이 자리하고 있습니다. 최근 수익성 논란 등으로 비판의 목소리도 이어지고 있지만, 위기 상황에서 산업의 기반 역할을 수행해 온 측면 역시 재조명할 필요가 있겠습니다.
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