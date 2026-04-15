HD현대, 나토 30개국 대사단 방문… 첨단 해양 기술력 선보여

HD현대는 나토(NATO) 30개국 대사단이 판교 글로벌R&D센터(GRC)를 찾아 자사의 첨단 조선 기술과 미래 해양 방산 비전을 점검했다고 15일 밝혔다.
HD현대에 따르면 이번 방문은 나토와 한국 간 협력 확대 방안을 모색하는 차원에서 이루어졌다고 한다. 미국, 영국, 프랑스, 독일, 캐나다 등 회원국 대사들로 구성된 방문단은 한국을 대표하는 해양 방산 기업인 HD현대의 경쟁력을 직접 확인하기 위해 GRC를 찾았다.
대사단은 구축함, 호위함, 잠수함, 무인수상정 등 다양한 함정 개발 현황에 대한 설명을 듣고, 인공지능(AI)이 적용된 자율운항 기반 미래형 선박 기술을 살펴봤다. 이를 통해 HD현대가 보유한 세계적 수준의 조선 기술력을 확인했다.
이어 방문단은 창업자 정주영의 철학과 기업의 성장 과정을 담은 역사관 ‘청운홀’을 찾아 미래 비전 영상을 시청하고, HD현대의 중장기 성장 전략에 대한 설명을 들었다.
또한 디지털융합센터에서는 AI 기반 함정 솔루션과 하이브리드 전기추진 선박, 디지털 트윈을 활용한 가상 시운전 기술 등 첨단 기술 역량을 직접 체험했다.
HD현대중공업 관계자는 “글로벌 방산 시장에서 K-방산에 대한 관심이 높아지는 가운데, 나토 주요 인사들에게 자사의 기술력과 역량을 소개할 수 있어 의미 있는 자리였다”면서 “앞으로도 세계 각국과의 협력을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.
한편, 지난달에는 25개국 주한 외국 무관단 30여 명이 HD현대중공업 울산 본사를 찾아 조선소와 함정 건조 현장을 둘러보며 상선과 해양 방산 분야의 기술력을 확인했다. 이처럼 해외 주요 인사들의 방문이 잇따르고 있다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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