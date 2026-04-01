신뢰받는 의료관리 전문기관으로 위상 강화

건강보험심사평가원(이하 심평원)이 ‘2026 국가산업대상’ 고객만족 부문 대상을 수상했다. 8년 연속이다.
심평원은 국민건강보험법에 따라 요양급여비용 심사 및 요양급여 적정성 평가 등의 업무를 공정하고 효율적으로 수행해 국민 보건 향상과 사회보장 증진에 이바지하기 위해 설립됐다. 주요 업무로는 요양기관(병원 등)에서 환자를 진료하고 청구한 비용이 법령이 정한 기준을 준수하고 의약학적으로 타당한지 심사한다. 또한 환자에게 제공된 의료 서비스가 효과성과 효율성 측면에서 적정한지 평가하고 그 결과를 공개해 요양기관의 의료 서비스 질 향상과 국민의 의료 선택권을 보장하고 있다. 그뿐만 아니라 의료 행위, 치료 재료, 약제별 건강보험 적용 기준 제·개정은 물론 건강보험 적용 여부 등을 결정해 건보 재정의 합리적 지출 관리를 위해서도 노력하고 있다.
심평원은 DUR(의약품안전사용서비스) 시스템을 통해 마약류 의약품의 처방을 차단해 오남용을 예방하고 수급 불안 의약품에 대한 대응 등 안전한 의약품 사용에 중추적인 역할을 수행해왔다. 또한 국민권익위원회의 ‘공공기관 종합청렴도 평가’에서 반부패 활동으로 재정 누수 없이 공정하고 투명한 진료비 심사 체계를 구축한 점을 높게 평가받아 2년 연속(2024∼2025년) 종합청렴도 1등급을 달성했다.
한편 심평원은 대법원과 아동권리보장원, 의료기관 간 정보를 연계해 출생신고 누락을 방지하는 등 모든 아동이 국가 보호 체계 안에서 안전하게 보호받도록 지원하는 출생 정보 연계 시스템을 안정적으로 운영하고 있다. 이를 통해 관련 법령 시행 이후 약 36만 명의 신생아 출생정보를 신속하고 정확하게 연계해 출생 등록 사각지대를 해소하고 아동의 기본권 보장에 크게 기여하고 있다.
홍승권 원장은 “가치 있는 심사 평가, 같이 가는 국민 건강을 실현해 심평원이 국민 건강을 지키는 든든한 버팀목이 되도록 끊임없이 노력할 것”이라고 밝혔다.
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