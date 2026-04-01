특유의 찰기-윤기 자랑하는 대한민국 대표 고품질 쌀

경기 여주시의 여주 대왕님표가 ‘2026 국가산업대상’ 농산물 공동 브랜드 부문 대상을 수상했다.
‘여주 대왕님표’는 경기도 여주시가 생산하는 우수 농산물의 품질과 가치를 알리기 위해 운영되는 여주시 농산물 공동 브랜드로 대한민국 농산물 브랜드의 새로운 기준을 제시하고 있다. ‘조선 왕실 진상미, 진상드리던 농산물’과 같은 고품질 여주 농산물의 생산 관리, 유통 판매 전 과정에서 소비자에게 긍정적인 이미지를 선보인다는 목표를 갖고 다양한 온오프라인 마케팅 활동을 펼쳐왔다.
여주시는 전국 최초의 쌀 산업특구 도시이자 예로부터 대한민국을 대표하는 쌀 산지로 널리 알려졌다. 특히 여주에서 생산되는 쌀은 조선 시대 왕실에 진상했던 쌀로 기록될 만큼 역사적 상징성과 뛰어난 품질을 인정받은 농산물이다. 남한강 유역의 비옥한 토양과 풍부한 수량, 큰 일교차 등 천혜의 자연환경 속에서 재배되는 여주쌀은 특유의 찰기와 단맛, 윤기를 갖춘 고품질 쌀로 평가받으며 대한민국을 대표하는 프리미엄 쌀로 자리 잡아 왔다.
이러한 역사성과 품질을 기반으로 여주시는 지역 농산물의 경쟁력을 높이고 소비자에게 신뢰할 수 있는 농산물을 제공하기 위해 공동 브랜드 여주대왕님표를 운영하고 있다. 여주시에서 생산되는 농산물 가운데 엄격한 품질 기준을 충족한 제품에만 브랜드 사용을 허가한다.
한편 여주대왕님표 브랜드는 농산물 표시 브랜드를 넘어 지역 농산물의 품질과 가치를 체계적으로 관리하고 소비자 신뢰를 구축하기 위한 브랜드 전략의 중심 역할을 하고 있다. 여주시는 이러한 브랜드 전략을 더욱 체계적으로 추진하기 위해 2024년 ‘여주시 농산업 공동브랜드 활성화센터’를 설립하고 브랜드 관리와 유통, 마케팅 전략을 전문적으로 고도화하고 있다.
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