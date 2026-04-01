28년 헬스케어 노하우와 연구개발 역량 담겨

㈜세라젬의 마스터 V 컬렉션이 ‘2026 국가산업대상’ 의료기기 부문 대상을 수상했다. 7년 연속이다.
세라젬은 국내 생산 전략과 28년 헬스케어 노하우가 담긴 품질 경쟁력을 바탕으로 홈 헬스케어 산업에서 의료기기 기술의 선진화를 이끌어왔다. 세라젬의 대표 제품인 ‘마스터 V 컬렉션’은 높은 기술력과 품질 경쟁력에 더해 지속적인 연구개발과 브랜드 혁신 노력이 담겨 있다.
세라젬은 척추 마디마디를 시원하게 풀어주고 기본에 충실한 ‘마스터 V4’, 목·어깨 밀착 마사지를 구현하고 다리 마사지까지 가능한 ‘마스터 V7’, 목부터 골반까지 입체 회전 마사지를 제공하며 리클라이닝 기능이 탑재된 ‘마스터 V9’ 등 다양한 척추 관리 의료기기 라인업을 갖추고 있다.
여기에 고품격 디자인과 성능을 강화한 ‘마스터 V11’으로 마스터 V 컬렉션의 라인업을 완성하며 소비자의 선택 폭을 확장했다. 주력 제품인 ‘마스터 V 컬렉션’은 식품의약품안전처 인증을 받은 척추 관리 의료기기로 사용자의 체중과 척추 길이, 굴곡도를 정밀 분석해 척추 라인에 밀착된 맞춤형 마사지를 제공한다.
아울러 세라젬은 의료기기 기술력을 중심으로 알칼리 이온수 생성기 ‘밸런스’, 혈액순환 개선 ‘셀트론’ 등을 선보이며 의료기기 영역을 다각화하고 있다. 이를 통해 개인의 건강 상태와 라이프스타일에 맞춘 통합 헬스케어 솔루션을 제공하며 사업 영역을 확장해 나가고 있다. 또한 꾸준한 연구개발 투자와 임상·학술 기반 검증은 물론 미국 FDA, 중국 NMPA, 유럽 CE, 국내 식품의약품안전처 등 주요 국가 인증을 획득하며 제품 신뢰도를 한층 높이고 있다.
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