전산 실습 중심 현장형 교육… 복지 서비스 속도 ‘UP’

한국사회보장정보원은 국민 맞춤형 복지를 구현하는 디지털 플랫폼 전문기관이다. 복지 패러다임이 ‘신청주의’에서 ‘선제적 발굴’ 중심으로 전환되는 흐름에 대응해 찾아가는 복지 서비스를 가능하게 하는 핵심 토대로 ‘AI 기반 인재’ 육성에 집중해왔다. 특히 현장 종사자들이 사용하는 △사회보장정보시스템 △사회서비스정보시스템 △지역보건의료정보시스템 △사회서비스전자바우처시스템 △보육통합정보시스템 등을 운영하며 체계적인 교육을 통해 실무 역량을 강화하고 있다. 이를 통해 복지 서비스 전달의 속도와 정확성을 높이며 국민 체감도를 개선하고 있다.
교육은 단순 이론이 아닌 전산 실습 중심의 현장형 교육으로 운영되고 있다. 높은 실습 수요와 접근성을 고려해 2024년부터 권역별 지역센터(전산교육장)를 구축해 현재 중부(충청), 대구경북, 광주전남, 부산경남 등 4개 권역에서 운영 중이며 향후 점차 확대할 예정이다. 이러한 교육 체계는 국제적으로도 인정받아 2025년 국제표준 ISO 21001 교육기관 경영시스템 인증을 획득했으며 수요 기반 맞춤형 교육과 만족도 환류 체계를 통해 지속적인 품질 개선을 이어가고 있다.
미래 인재 양성에도 힘을 쏟고 있다. 2019년부터 운영 중인 대학 특강 ‘사회보장 정보화 이해’는 현재 전국 35개 대학으로 확대됐으며 지역센터 인프라를 활용한 ‘희망이음’ 전산 실습을 통해 예비 사회복지사들에게 실제 현장 경험을 제공하고 있다.
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