불황이 불러온 1000원 전성시대… 다이소, ‘매출 4조 클럽’ 달성

균일가 생활용품점 다이소가 지난해 매출 4조 원을 돌파하며 사상 최대 실적을 냈다. 5000원을 넘지 않는 균일가 정책이 고물가 시대 소비자 지갑을 열었다는 분석이다.
14일 금융감독원의 전자공시시스템에 따르면 다이소의 지난해 매출액은 4조5363억 원으로 전년(3조9689억 원) 대비 14.3% 증가했다. 영업이익은 4424억 원으로, 전년(3711억 원) 대비 19.2% 늘었다.
이번 실적은 고물가가 장기화되면서 가성비 소비가 확산된 데 따른 영향으로 풀이된다. 다이소는 대량 생산을 통해 생산 원가를 낮추는 구조로 전 상품을 500~5000원 균일가로 판매하며 가격 경쟁력을 유지해왔다.
생필품을 넘어 상품군을 확대한 점도 주효했다. 다이소는 화장품, 건강기능식품을 비롯해 최근에는 패션까지 카테고리를 확대하고 있다. 여기에 쿨썸머·크리스마스 등 시즌 및 시리즈 상품이 흥행에 성공하며 매출을 끌어올렸다는 설명이다.
다이소 관계자는 “올해도 고객중심경영을 핵심으로 삼아 높은 품질의 다양한 상품을 제공하겠다”며 “가성비 높은 균일가 상품을 안정적으로 공급하기 위해 매장 및 물류 시스템 강화에 역량을 집중하고, 균일가 생활용품 판매업의 본질에 충실한 경영전략을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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