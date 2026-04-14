에이치피오 덴프스, 오메가3 신제품 ‘트루오메가’ 3종 출시

건강기능식품 전문기업 에이치피오(H.PIO)의 덴프스(Denps)가 오메가3 제품 ‘트루오메가’ 시리즈 3종을 출시했다고 밝혔다.
‘트루오메가’ 시리즈는 오메가3 제품 특성을 고려해 원료 선정부터 함량 설계, 산패 관리까지 전반적인 품질 기준을 적용한 것이 특징이다.
제품 구성은 ‘트루오메가 900’, ‘트루오메가 듀얼’, ‘트루오메가 600’ 3종이다. 업체측에 따르면 ‘트루오메가 900’은 순도 80% 원료 기반 설계를 적용해 국내 최고 수준의 고순도 제품을 구현했다. 1캡슐로 900mg의 오메가3를 섭취할 수 있다. 혈행 개선, 혈중 중성지질 개선, 건조한 눈 개선, 기억력 개선 등 식품의약품안전처가 인정한 기능성을 충족한다는 설명이다.
‘트루오메가 듀얼’은 오메가3에 코엔자임Q10을 더한 복합형 제품이며, ‘트루오메가 600’은 일상적인 혈행 건강 관리를 위한 제품으로 구성됐다.
에이치피오 관계자는 “이번 ‘트루오메가’ 시리즈는 원료와 함량, 품질 관리 기준을 고려해 기획한 제품”이라며 “앞으로도 관련 제품군을 지속 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
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