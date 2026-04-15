맞춤형 관리 솔루션으로 공공 디지털 서비스 품질 향상

공공 ICT 전문기업 ㈜미디어코어시스템즈가 ‘2026 대한민국 산업대상’ 기술혁신 부문 대상을 수상했다.
이 기업의 수상 근거는 시스템 구축 이후 지속적인 유지관리와 개선으로 공공 디지털 서비스의 품질과 안정성을 실질적으로 높여왔다는 데 있다.
미디어코어시스템즈는 전자정부 표준 프레임워크 기반의 통합 콘텐츠 관리 솔루션 ‘MC@CMS’를 핵심 기술로 보유하고 있다. 이 솔루션은 콘텐츠·시스템 관리는 물론 웹 접근성, 웹 표준 점검, 개인정보 보호·보안 취약점 대응까지 공공기관 운영에 필요한 기능을 폭넓게 지원한다.
한국환경공단·한국석유관리원·용인시 청소년미래재단·경기교통공사 등 다수의 공공기관 사업을 수행하며 안정적인 프로젝트 관리 역량과 운영 대응 능력을 입증해왔다. 공공기관은 한번 정한 파트너를 바꾸기 어려운 구조다. 오랜 신뢰 관계를 유지한다는 것 자체가 이 기업 품질의 증거다.
단순 구축에 그치지 않고 지속적인 유지관리와 기능 개선을 병행함으로써 공공기관으로부터 꾸준한 신뢰를 확보해온 것이 이 기업의 차별점이다. 향후에도 전자정부 표준 프레임워크 기반 공공 웹 플랫폼 및 CMS 고도화를 추진하며 공공 정보화 분야 전문성을 강화해 나갈 계획이다. 이선기 대표는 “공공기관의 디지털 전환을 가장 가까이서 지원하는 신뢰받는 파트너가 되겠다”고 밝혔다.
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