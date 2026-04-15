복합소재 원천기술로 우주-방산 넘어 미래 산업 선도

뉴파워프라즈마 그룹의 ㈜스페이스프로가 ‘2026 대한민국 산업대상’ 기술혁신 부문 대상을 수상했다.
이번 수상은 항공우주·방산·인프라 사업 분야에서 복합소재 기술 경쟁력을 바탕으로 국가 핵심 프로젝트의 성공에 기여해온 점이 높이 평가된 결과다.
스페이스프로는 복합소재 분야에서 기반을 다져오다 미래 산업 전반으로 확장하는 기업 비전을 더욱 분명히 했다. 특히 우주 발사체와 방산 분야에서는 복합재 핵심 기술을 바탕으로 나로호·누리호 발사 성공에 기여하며 2013년 대통령 표창과 2023년 국무총리상을 받았다. 이는 단순한 부품 공급을 넘어 복합재 구조 안정성 설계, 격자 구조 기반 경량화 등 핵심 기술을 직접 보유하고 적용한 성과라는 점에서 의미가 크다. 방산 분야에서도 경쟁력은 뚜렷하다. 스페이스프로는 핵심 무기체계에 적용되는 복합재 부품 생산 역량을 바탕으로 ‘천궁-Ⅱ’ 등 주요 방산체계에서 정밀 제조기술 수준을 입증하고 있다. 이와 함께 스페이스프로는 모빌리티와 플랜트 분야에서도 각 사업 부문의 경쟁력을 꾸준히 강화해 왔으며 플랜트 분야에서는 국내 최초의 GRP 파이프 제품 및 생산기술 개발을 바탕으로 최근 GRP 추진관 개발까지 기술 영역을 확장했다.
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