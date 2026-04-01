기업들에게 최적의 투자 환경 제공

[2026 대한민국 대표브랜드 대상]
충북 충주시는 기업 관련 인프라 확충과 기업 중심의 현장 소통 행정 등 기업 경쟁력 강화를 위한 행정·재정적 지원을 확대하며 ‘기업 하기 좋은 도시’ 이미지를 구축해오고 있다.
충주시는 △5대 신성장 산업 중점 육성 △충주 바이오헬스 국가산단, 충주 드림파크 산단 조성 등 산업용지 지속 확충 △서충주 신도시 정주 여건 개선 △고등기술연구원 충청캠퍼스 등 산학연 동반 성장을 위한 연구기관 설립 등 차별화된 기업 지원 정책을 펼쳐 충주를 찾는 기업들에 최적의 투자 환경을 제공하고 있다.
편리한 교통도 기업들이 충주를 찾는 이유다. 중부내륙선 판교∼충주∼문경 구간 개통으로 판교, 이천, 여주, 충주, 문경이 1시간대 단일 생활권역이 되면서 충주는 철도 교통의 중심이 됐다. 최근에는 충청내륙고속화도로 충주 구간이 개통되면서 전국 어디로든 편하게 오갈 수 있다. 이에 더해 저렴한 용지, 풍부한 용수는 충주만의 장점으로 꼽힌다.
아울러 다양한 기업이 필요로 하는 맞춤형 인력을 지원하기 위해 지역 내 특성화고, 한국교통대, 건국대 글로컬캠퍼스, 한국폴리텍대 충주캠퍼스 등과 협력 네트워크를 구성했다. 청년 인재 양성 인프라를 확충하고 찾아가는 취업 특강 및 일자리 박람회 등 매칭 프로그램을 폭넓게 운영해 지역 청년과 기업 모두에게 도움이 되는 양질의 일자리 창출에 주력하고 있다.
김진석 충주시장 권한대행은 “기업 하기 좋은 도시 14년 연속 선정은 충주에 대한 선호도를 더욱 높여 우량 기업 유치와 양질의 일자리 창출에 좋은 영향을 줄 것으로 기대된다”라며 “앞으로도 기업 하기 좋은 여건을 지속적으로 조성하고 미래 세대를 위한 좋은 일자리 창출을 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.
안소희 기자 ash0303@donga.com
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