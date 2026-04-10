중동전쟁 불확실성에…한은 기준금리 2.5%로 7연속 동결

한국은행이 현행 연 2.5%인 기준금리를 유지하기로 결정했다. 지난해 7월 이후 7회 연속 동결이다.
한은 금융통화위원회는 10일 통화정책방향 결정회의를 열어 기준금리를 연 2.5%로 유지하기로 결정했다. 미국과 이란이 2주간 휴전에 합의하긴 했지만 불확실성이 여전한 상황에서 한 차례 더 금리를 동결하고 지켜보는 판단을 내린 것이다.
이창용 한은 총재는 “현재 우리 경제에는 중동전쟁에 따른 공급충격이 발생하고 있다”며 “충격이 일시적일 때는 정책 시차 등을 고려해 금리 조정으로 대응하지 않는 것이 바람직하지만 그 충격이 장기화되면서 물가상승 압력이 확산되고 기대인플레이션이 불안정해질 경우에는 정책적 대응이 필요하다”고 설명했다. 그러면서 “다만 현 시점에서는 중동상황이 어느 방향으로 전개될지 아직 판단하기 어렵다”고 했다.
이 총재는 “단순히 불확실성을 이유로 정책 결정을 유보한 것이 아니라, 중동전쟁의 전개와 그 파급 영향을 보다 면밀히 점검하면서 정책방향을 판단해 나가기 위한 결정”이라며 “중동전쟁 관련 입수되는 추가 정보와 경제지표를 바탕으로 중동전쟁 충격이 국내 물가와 성장에 미치는 영향의 크기 및 지속성 등을 면밀히 점검해 정책방향을 판단해 나갈 것”이라고 말했다.
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