“자녀 훈육 문제로 다투다”…남편에 흉기 휘두른 40대 아내 체포

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 26일 09시 56분

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뉴시스
자녀 훈육 문제로 다투던 중 남편에게 흉기를 휘두른 40대 아내가 경찰에 붙잡혔다.

26일 광주소방본부 등에 따르면 전날 오후 6시 32분경 광주 광산구 한 아파트에서 40대 A 씨가 흉기에 찔렸다는 신고가 접수됐다.

A 씨는 곧바로 병원으로 이송돼 치료를 받았고 다행히 생명에는 지장이 없었다.

경찰은 현장에서 아내 B 씨(40대)를 특수상해 혐의로 체포했다. 당시 B 씨는 자녀 훈육 문제로 남편과 다투다 범행을 벌인 것으로 파악됐다.

경찰은 구체적인 사건 경위를 조사 중이다.

#남편#남편 흉기
김예슬 기자 seul56@donga.com
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