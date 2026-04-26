본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
“자녀 훈육 문제로 다투다”…남편에 흉기 휘두른 40대 아내 체포
동아일보
업데이트
2026-04-26 10:16
2026년 4월 26일 10시 16분
입력
2026-04-26 09:56
2026년 4월 26일 09시 56분
김예슬 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260426/133811604/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
뉴시스
자녀 훈육 문제로 다투던 중 남편에게 흉기를 휘두른 40대 아내가 경찰에 붙잡혔다.
26일 광주소방본부 등에 따르면 전날 오후 6시 32분경 광주 광산구 한 아파트에서 40대 A 씨가 흉기에 찔렸다는 신고가 접수됐다.
A 씨는 곧바로 병원으로 이송돼 치료를 받았고 다행히 생명에는 지장이 없었다.
경찰은 현장에서 아내 B 씨(40대)를 특수상해 혐의로 체포했다. 당시 B 씨는 자녀 훈육 문제로 남편과 다투다 범행을 벌인 것으로 파악됐다.
경찰은 구체적인 사건 경위를 조사 중이다.
#남편
#남편 흉기
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
백악관 만찬장 총격범은 캘리포니아 출신 31세男 콜 토마스 앨런
2
백악관 기자단 만찬서 총격음…피신 트럼프 “멋진 저녁”
3
‘오전 낮잠’ 잦은 노인, 사망률 30% 높다…낮잠이 보내는 신호
4
“내 애인해도”… 女 등산객들에 추파 던진 원미산 할아버지
5
[속보]트럼프 “용의자 단독 범행…이란 전쟁과 무관할 것”
6
추경호, 국힘 대구시장 후보 확정…김부겸과 맞대결
7
“자녀 훈육 문제로 다투다”…남편에 흉기 휘두른 40대 아내 체포
8
[속보]트럼프 “체포된 총격범 캘리포니아 출신 30세 남성”
9
홍준표 “숙주 옮겨 다니는 에일리언 정치인, 말로가 비참할 것”
10
갈비뼈 앙상한 우크라 병사들…17일간 굶고 체중 40kg 줄기도
1
홍준표 “숙주 옮겨 다니는 에일리언 정치인, 말로가 비참할 것”
2
꼬이는 장동혁 訪美 해명…당은 “사과”, 본인은 “분명 차관보”
3
격전지 된 대구, 김부겸 vs 국힘 ‘양자대결’…이진숙 불출마
4
“내 애인해도”… 女 등산객들에 추파 던진 원미산 할아버지
5
李 “혼자 잘 살면 뭔 재민겨? 같이 살자”…주사기 매점매석 저격
6
오세훈 “대통령 논리면 ‘집 오래 가진 죄’…정원오, 장특공 입장 뭔가”
7
백악관 기자단 만찬서 총격음…피신 트럼프 “멋진 저녁”
8
국힘 ‘미니총선’ 재보선도 인물난… 與는 이광재 등 중량급 대기
9
장동혁 ‘차관보급 면담’ 두 번 틀렸다…국힘 “잘못 알렸다면 사과”
10
전쟁 장기화 대비하는 미국, 이란에 최대 군사력 집결
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
백악관 만찬장 총격범은 캘리포니아 출신 31세男 콜 토마스 앨런
2
백악관 기자단 만찬서 총격음…피신 트럼프 “멋진 저녁”
3
‘오전 낮잠’ 잦은 노인, 사망률 30% 높다…낮잠이 보내는 신호
4
“내 애인해도”… 女 등산객들에 추파 던진 원미산 할아버지
5
[속보]트럼프 “용의자 단독 범행…이란 전쟁과 무관할 것”
6
추경호, 국힘 대구시장 후보 확정…김부겸과 맞대결
7
“자녀 훈육 문제로 다투다”…남편에 흉기 휘두른 40대 아내 체포
8
[속보]트럼프 “체포된 총격범 캘리포니아 출신 30세 남성”
9
홍준표 “숙주 옮겨 다니는 에일리언 정치인, 말로가 비참할 것”
10
갈비뼈 앙상한 우크라 병사들…17일간 굶고 체중 40kg 줄기도
1
홍준표 “숙주 옮겨 다니는 에일리언 정치인, 말로가 비참할 것”
2
꼬이는 장동혁 訪美 해명…당은 “사과”, 본인은 “분명 차관보”
3
격전지 된 대구, 김부겸 vs 국힘 ‘양자대결’…이진숙 불출마
4
“내 애인해도”… 女 등산객들에 추파 던진 원미산 할아버지
5
李 “혼자 잘 살면 뭔 재민겨? 같이 살자”…주사기 매점매석 저격
6
오세훈 “대통령 논리면 ‘집 오래 가진 죄’…정원오, 장특공 입장 뭔가”
7
백악관 기자단 만찬서 총격음…피신 트럼프 “멋진 저녁”
8
국힘 ‘미니총선’ 재보선도 인물난… 與는 이광재 등 중량급 대기
9
장동혁 ‘차관보급 면담’ 두 번 틀렸다…국힘 “잘못 알렸다면 사과”
10
전쟁 장기화 대비하는 미국, 이란에 최대 군사력 집결
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
홍준표 “숙주 옮겨 다니는 에일리언 정치인, 말로가 비참할 것”
해외에서 주목받는 한국 사찰음식
北, 김정은-푸틴 첫 정상회담 7주년에 “협동 전면적 확대 강화”
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0