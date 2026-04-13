그랜드썬기술단, 2026 국제그린에너지엑스포 참가…AI 기반 태양광 설계 전략 공개

그랜드썬기술단이 오는 22일 개막하는 2026 국제그린에너지엑스포에서 태양광 산업 관련 기술을 선보인다. 그랜드썬기술단은 이번 전시를 통해 태양광 생애주기 전반에 AI를 접목한 에너지 플랫폼 전략을 공개하며, 데이터 기반 설계 중심으로의 전환을 선언한다.
이번 전시의 주요 내용은 AI 컨설팅이다. 태양광 사업은 설계 방식에 따라 수익성이 변동될 수 있는 구조를 가진다. 그랜드썬기술단의 AI 컨설팅은 발전량 예측을 포함해 전력 사용 구조와 발전 효율, 수익 구조 등을 설계하는 시스템으로 운영된다.
그랜드썬기술단은 사업장의 실전력 사용 데이터를 기반으로 분석을 진행한다. 12개월간의 전력 사용 패턴과 시간대별 부하 흐름을 분석하고, 21년간 축적된 빅데이터와 결합해 전력 사용 구조를 AI가 학습하는 방식이다. 이를 통해 자가소비를 관리하고 전력 손실을 줄이는 구조를 설계한다.
발전 측면에서는 21년 시공 데이터를 기반으로 구축된 AI 학습 모델이 적용된다. 지역별 일사량, 음영 영향, 모듈 성능 저하 요소 등을 통합 분석하여 최적의 설치 용량을 도출한다. 모듈 각도별 발전 데이터를 분석해 현장 조건에 적합한 각도를 도출하고 구조 설계안을 제시한다.
그랜드썬기술단은 초기 산정 대비 최종 설계 오차를 ±5% 이내로 관리하고 있다. 이와 함께 AI 기반 에너지 플랫폼 헤바(HEVA)를 통해 발전량 예측, 모듈 단위 실시간 모니터링, 긴급 차단, 원격 제어, 수익 및 세무 자동화 기능을 통합 제공한다.
한편 이번 2026 국제그린에너지엑스포에서 그랜드썬기술단은 AI 기술 공개와 함께 현장 상담 프로그램을 운영한다. 현장에서는 전문 PM과의 상담, 부지 기반 가상 배치 시뮬레이션 및 발전량 분석, 사업 유형별 리포트 제공이 진행된다.
정민영 그랜드썬기술단 에너지사업부 이사는 “태양광 사업은 데이터로 판단해야 하는 영역”이라며 “AI 컨설팅은 발전소 건립 전 수익 구조를 확인하는 과정”이라고 설명했다. 이어 “이번 전시는 태양광 사업의 방향을 제시하는 자리가 될 것”이라며 “현장에서 AI 기반 설계 결과를 확인할 수 있다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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