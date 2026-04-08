치솟는 은값에 밀수 기승…1분기만 45억원 ‘작년 전체의 2.7배’

올해 1분기(1~3월) 은 밀수 적발액이 지난해 전체 적발액의 2.7배에 달하는 것으로 나타났다. 최근 은 시세가 급등하면서 시세 차익을 노린 밀수 시도가 잇따르고 있는 것이다.
8일 관세청에 따르면 올 1분기 은 밀수 적발액은 45억6100만 원(14건)으로 집계됐다. 지난해 전체 적발액(16억9300만 원)의 2.7배에 달한다.
관세청은 지난해 초 트로이온스(약 31.1g)당 30달러 수준이던 은 가격이 올해 초 114.88달러로 약 232% 치솟으면서 시세 차익을 노린 밀수 시도가 늘었다고 보고 있다. 원-달러 환율 상승 등의 여파로 국내에서 원화로 은을 살 때 국외보다 더 큰 비용이 든다. 은을 되팔아 얻을 수 있는 시세차익도 그만큼 커지는 셈이다.
은 밀수는 주로 여행자가 해외에서 산 은을 입국하면서 휴대 밀반입하거나, 은 제품을 특송화물을 이용해 목걸이·반지 등 개인용품으로 위장하는 유형 등으로 나뉜다.
지난달엔 30회에 걸쳐 총 567㎏(시가 34억 원) 상당의 은을 국내로 밀수한 일당 9명이 검거됐다. 이들은 불법 반출한 외화나 가상자산을 이용해 홍콩에서 ‘은 그래뉼(순도 99.9% 이상 고순도 은을 알갱이 형태로 가공한 것)’을 구입한 후 해외여행 경험이 적은 중장년층을 운반책으로 끌어들이는 수법을 사용한 것으로 조사됐다.
지난해 말에는 국내에서 판매할 목적으로 은 액세서리 약 20만 점(시가 12억 원)을 개인사용 물품으로 허위 신고한 뒤 특송화물을 이용해 밀수한 유통업자가 세관에 검거되기도 했다.
관세청은 은값이 높은 수준을 유지하고 있는 만큼, 은 밀수가 더욱 늘어날 수 있다고 보고 있다. 국내로 밀반입된 은이 탈세나 불법자금 세탁 등에 악용될 수 있다는 우려도 나온다.
이에 관세청은 여행자 휴대품 및 특송·우편 화물 등에 대한 밀수 정보 수집·분석과 물품 개장검사를 강화하는 한편, 엑스레이(X-ray) 정밀 검색을 확대해 은 밀수 행위를 차단할 계획이다.
이명구 관세청장은 “일반 국민이 밀수 범죄조직에 속아 단순 운반책으로 가담하는 경우라도 관세법 위반으로 처벌되니 각별히 주의해 달라”고 강조했다.
세종=이상환 기자 payback@donga.com
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