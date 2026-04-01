실리콘밸리 찾은 구광모, 로봇 등 AI협력 모색

미국 출장 중인 구광모 ㈜LG 대표가 최근 미국 매사추세츠 에너지저장장치(ESS) 사업장을 점검한 데 이어 실리콘밸리를 찾아 테크 기업들과 인공지능(AI) 협력을 모색했다. ESS와 같은 AI 인프라뿐만 아니라 로봇 등 ‘피지컬 AI’ 및 소프트웨어까지 다방면에서 AI를 통한 먹거리 확보에 나서고 있다.
7일 LG에 따르면 구 대표는 2일(현지 시간) AI 데이터 분석 전문 기업 팔란티어의 앨릭스 카프 최고경영자(CEO)와 로봇용 AI 모델 개발업체 스킬드AI의 창업자들을 잇달아 만났다. 구 대표는 카프 CEO 및 팔란티어 주요 경영진과의 미팅에서 팔란티어 기술을 활용한 협업 가능성을 모색했다. 특히 팔란티어의 데이터 통합 및 의사결정 기술을 활용해 어떻게 LG의 ‘인공지능 전환(AX)’을 가속화할지 구상했다. 구 대표는 이 과정에서 팔란티어 측과 ‘온톨로지(Ontology)’라는 첨단 기술과 주요 혁신 사례도 논의한 것으로 전해졌다. 온톨로지란 기업 내 파편화된 데이터를 통합하고, 이를 유기적으로 연결해 실시간으로 시뮬레이션하는 기술이다.
구 대표는 또 실리콘밸리에서 스킬드AI의 디팍 파탁 및 아비나브 굽타 공동 창업자를 만나 휴머노이드 로봇 시연을 참관했다. 스킬드AI의 모델이 탑재된 로봇이다. 스킬드AI는 로봇의 두뇌 역할을 하는 파운데이션 모델 분야에서 글로벌 톱 티어 기업으로 꼽힌다. 소프트뱅크, 엔비디아의 투자도 받았다. 구 대표는 스킬드AI의 기술을 LG의 사업에 접목해 협력하는 방안을 논의한 것으로 전해졌다. LG는 자율주행로봇을 서빙, 배송 등 접객 분야와 운반, 적재 등 물류 현장에 활용하는 기술을 개발해 왔고, 최근에는 홈 로봇 사업도 추진하기 시작했다.
구 대표는 실리콘밸리에 있는 LG그룹 기업형 벤처캐피털(CVC) ‘LG테크놀로지벤처스’도 찾아 미래 투자 전략을 점검했다. 구 대표는 구성원들을 만나 “AI 패러다임 전환 속 선제적 투자로 그룹 미래를 만드는 전진기지 역할을 해 달라”고 당부했다.
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