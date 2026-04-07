스타벅스, 국방부와 업무협약 체결… 군 장병 복지 향상 및 지원 확대

스타벅스코리아가 국군 장병 복지 향상 및 지원 확대를 위해 국방부와 업무협약을 체결했다고 7일 밝혔다.
스타벅스코리아에 따르면 지난 6일 서울 용산구 국방부 청사에서 국방부-스타벅스 업무협약식이 열렸다. 이두희 국방부 차관, 스타벅스 이수연 전략기획본부장 등 주요 관계자들이 참석했다.
이번 협약은 스타벅스가 2024년부터 전개한 사회공헌활동인 ‘히어로 프로그램’의 일환이다. 스타벅스는 국방부와 협력해 군부대에 방문해 음료·간식을 전달하고 취업 컨설팅도 제공할 예정이다. 또 순직 및 공상 군인 자녀에게 장학금도 지원한다.
업무협약을 기념해 이달 7일부터 16일까지 고객 참여형 군 장병 응원 캠페인도 진행한다. 스타벅스 리워드 골드 회원이 별 9개를 모아 ‘히어로 군 장병 응원 쿠폰 별 9개’로 교환하면 아메리카노, 카페 라떼, 바닐라 라떼, 브루드 커피, 에스프레소, 에어로카노 중 음료 한 잔을 제공받는 동시에 군 장병에게 커피, 간식 등을 제공하는 스타벅스 히어로 프로그램에 참여하게 된다.
스타벅스는 캠페인에 동참한 고객 중 500명을 추첨해 카페 아메리카노(Tall) 무료 쿠폰을 추가로 지급할 예정이다. 스타벅스는 이번 응원 캠페인을 통해 연 최대 1만 명의 군 장병에게 커피를 제공할 것으로 보고 있다.
이두희 국방부 차관은 “국가 안보에 힘쓰는 장병들의 노고에 스타벅스가 따뜻한 관심과 응원을 보내줘 매우 감사하다”며 “격오지 장병, 순직 및 공상 군인 자녀들에게 다양한 혜택이 지원되는 만큼 장병들의 사기가 진작되는 의미 있는 계기가 될 것으로 생각한다”고 전했다.
한편 스타벅스는 2024년부터 ‘히어로 프로그램’을 통해 국군장병, 경찰, 소방공무원, 임산부, 해양경찰을 차례로 히어로로 선정해 다양한 지원 활동을 진행해 왔다. 현재까지 스타벅스가 지원한 히어로는 3만 7000여 명에 달한다.
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