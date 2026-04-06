던킨 ‘원더스’ 띄우는 허희수 사장… 프리미엄 혁신으로 브랜드 재정비

비알코리아가 운영하는 던킨이 프리미엄 콘셉트 프로젝트 ‘원더스’를 앞세워 브랜드 재정비에 속도를 내고 있다.
이번 프로젝트는 비알코리아 허희수 사장이 직접 기획을 주도한 것으로 알려졌다. 허 사장은 지난해 9월 서울 도산대로에 ‘던킨 원더스 청담’을 연 데 이어 같은 해 12월에는 기존 ‘던킨 라이브 강남’ 매장을 ‘던킨 원더스 강남’으로 새단장하며 프로젝트를 확장했다.
청담점은 입지 선정에서부터 기존 던킨과의 차별화를 꾀했다. MZ세대 유동인구가 많은 도산대로에 자리를 잡고, 전면 통유리와 2층 개방형 구조로 프리미엄 카페에 가까운 분위기를 연출했다. 매장 안에는 팝아티스트 김재용 작가의 도넛을 소재로 한 작품을 전시해 디저트 매장을 넘어 복합 문화 공간으로서의 성격도 더했다.
제품 구성도 새롭게 정비했다. ‘원더넛’, ‘32 레이어즈’, ‘퍼프’ 등 세 가지 라인을 핵심으로 내세웠다. 원더넛은 파운드케이크와 머핀의 식감을 결합한 케이크 도넛이며, 32 레이어즈는 32겹의 크루아상 생지를 쌓아 바삭한 식감을 구현했다. 퍼프는 발효 과학 기술을 바탕으로 개발된 쫄깃한 생도넛 스타일이다. 이외에도 젊은 소비자 취향을 겨냥한 소프트아이스크림 ‘원더스크림’과 던킨의 인기 음료 ‘쿨라타’에 탄산을 더한 ‘스파클링 쿨라타’를 선보였다.
매장 운영 방식에서도 변화를 줬다. 오픈 키친을 통해 도넛 제조 과정을 직접 보여주고, 제품별 풍미를 설명하는 ‘테이스팅 노트’와 취향에 맞는 제품을 안내하는 ‘도넛 큐레이션 시트’를 제공해 소비 경험을 세분화했다.
허 사장은 이번 프로젝트를 제품 리뉴얼을 넘어 브랜드 정체성을 재해석하고 소비자 경험 전반을 고도화하려는 시도로 정의했다. 그는 청담점을 시작으로 던킨 원더스의 전국 확장과 글로벌 시장 진출을 고려하고 있다고 밝혔다. 허 사장은 “던킨 원더스는 80년 가까이 축적해온 식품 연구개발 역량과 최신 AI 기술을 융합해 구현한 기술 기반 혁신 프로젝트”라며 “고객에게 새로운 맛과 브랜드 경험을 선사하겠다”고 말했다.
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