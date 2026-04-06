LG엔솔, 볼보 상대로 특허침해 가처분 신청

中 신왕다 ‘로열티 협상’ 불응에
LG에너지솔루션이 자사 특허를 무단 도용한 중국 신왕다 배터리가 탑재된 볼보코리아의 일부 차량에 대해 판매 금지 조치에 나섰다. 신왕다가 로열티 협상에 불응하자, 산왕다의 배터리를 사용하는 고객사인 완성차 업체를 직접 겨냥하며 협상을 압박하는 모양새다.
배터리 사용 완성차 업체 압박
5일 업계에 따르면 LG에너지솔루션은 최근 볼보자동차코리아를 상대로 특허 침해 금지 가처분을 신청했다. 신왕다 제품이 탑재된 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘EX30’의 국내 판매를 중단해 달라는 취지다. 이와 함께 산업통상자원부 무역위원회에도 불공정 무역행위 조사를 신청해 현재 조사가 진행 중이다.
문제가 된 기술은 배터리 전극층이 분리되지 않고 견고하게 유지되도록 일체화하는 ‘전극조립체 구조’와 관련된 특허다. 앞서 LG에너지솔루션 측은 지난해 독일 법원에서 신왕다를 상대로 특허 침해 소송 승소 판결을 받았다.
하지만 신왕다가 판결 이후에도 배상 및 로열티 협상에 나서지 않자 공세 수위를 높여 가고 있다. 2월에는 르노 ‘그랑 콜레오스’를 대상으로 국내 무역위원회 조사를 신청했고, 독일에서는 신왕다 배터리를 쓴 닛산 ‘캐시카이’를 상대로도 가처분 신청을 냈다.
업계 관계자는 “특정 차량의 판매를 막아 부품 납품사인 신왕다를 협상 테이블로 끌어내기 위한 전략으로 보인다”고 말했다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
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