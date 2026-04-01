무신사, 박창근 사외이사 신규 선임… “글로벌 패션 전문 경영인”

무신사가 지난달 31일 진행된 제14기 정기주주총회에서 박창근 사외이사를 신규 선임했다고 1일 밝혔다.
박창근 신임 사외이사는 지난 30여 년간 글로벌 패션 브랜드의 한국 진출과 국내 브랜드의 글로벌 성장을 이끌어온 대한민국 대표 패션 전문 경영인으로, 제일모직 부사장을 비롯해 리바이스 재팬 대표이사 및 리바이스 코리아 사장을 역임했다. 또 서울대학교 의류학과 객원교수로서 강단에 서며 후학 양성에도 기여했다.
무신사는 박창근 이사의 합류로 사외이사 수를 4명까지 확대했다. 현재 무신사 이사회는 전체 10명 중에서 △사내이사 3인 △사외이사 4인 △기타비상무이사 3인 체제를 갖추고 있다. 또 이사회 내에 감사위원회, 임원보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회 등의 소위원회를 운영 중이다.
무신사 관계자는 “박창근 사외이사는 패션 비즈니스의 본질을 꿰뚫는 통찰력과 글로벌 시장에 대한 높은 이해도를 겸비한 최적의 인물”이라며 “앞으로 이사회를 중심으로 주요 의사결정의 전문성을 높이고 입점 브랜드들의 글로벌 진출을 돕는 조력자로서 무신사의 역할을 더욱 강화할 것”이라고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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