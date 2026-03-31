H7 에코그립, G-PASS(정부 성과 인증 기업) 인증 획득… “글로벌시장 진출 신뢰 기반 확보”

친환경 산업안전 솔루션 기업 에이치세븐(H7) 에코그립이 나라장터 전시회 참가를 통해 기술력을 선보인 데 이어 조달청이 주관하는 G-PASS(정부 성과 인증 기업) 인증을 획득했다고 밝혔다.
G-PASS 인증은 조달청이 기술력, 품질, 해외 조달시장 진출 역량 등을 종합적으로 평가해 선정하는 제도다.
H7 에코그립은 이를 통해 공공조달 경쟁력을 강화하고 해외 조달 및 글로벌 B2B 시장 진출을 위한 신뢰 기반을 확보했다.
또한 H7 에코그립은 최근 미국 시장에 진출하며, 시장에서 에디슨(Edison), 에어가스(Airgas), 지멘스(Siemens) 등 주요 기업과의 계약을 통해 제품 납품을 진행하고 있다.
이는 에너지·산업가스·제조 분야에서 요구되는 품질 및 안전 기준에 부합하는 수준으로 평가되며, 해외 B2B 시장에서의 적용 사례를 확대해 나가고 있다는 점에서 의미가 있다.
회사 관계자는 “이번 성과는 제품 경쟁력과 운영 역량을 바탕으로 시장 적용 범위를 넓혀가는 과정”이라며 “앞으로도 산업현장의 요구에 부합하는 안전 솔루션을 지속적으로 개발해 나갈 계획”이라고 말했다.
한편, 안전관리 기준 강화와 ESG 경영 확산에 따라 안전장갑 수요가 증가하는 가운데, H7 에코그립은 산업현장 실사용 기준에 부합하는 제품을 개발하고, 연구개발부터 생산·판매까지 전 과정을 국내에서 운영해 품질 일관성과 완성도를 확보하고 있다고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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