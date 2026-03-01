포스코 “전사적 에너지 절감 운동”… 카풀 확대하고 계단 이용 등 독려

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 31일 00시 30분

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포스코그룹이 30일부터 그룹 차원의 에너지 절약 실천 캠페인 ‘ S.A.V.E. 챌린지’를 시작한다. 포스코센터 근무 직원들이 엘리베이터 대신 계단을 이용하고 있는 모습. 포스코홀딩스 제공
포스코그룹이 30일부터 그룹 차원의 에너지 절약 실천 캠페인 ‘ S.A.V.E. 챌린지’를 시작한다. 포스코센터 근무 직원들이 엘리베이터 대신 계단을 이용하고 있는 모습. 포스코홀딩스 제공
포스코그룹이 정부의 에너지 절감 정책에 동참하고자 그룹 차원의 캠페인을 시작한다. 2008년부터 시행 중인 차량 5부제에 더해 전사적인 에너지 절감에 나서겠다는 방침이다.

30일 포스코그룹은 국내 19개 계열사 임직원을 대상으로 다음 달 6일부터 ‘S.A.V.E. 챌린지’를 진행한다고 밝혔다. S는 계단 이용(Step Up), A는 대중교통 또는 도보 이용(Active Transit), V는 카풀 활용(Vehicle Share), E는 전원 차단(Energy Off) 등 쉽게 실천할 수 있는 활동으로 구성됐다.

19개 국내 그룹사 임직원은 전용 모바일 플랫폼 ‘챌린지(CHAlleNGE) 앱’을 통해 참여한다. 캠페인은 에너지 위기 국면이 완화될 때까지 이어진다. 챌린지 인증 실적에 따라 인당 최대 5만 원 상당의 포인트를 지급해 임직원들의 참여를 이끌어낼 계획이다.

#포스코그룹#에너지 절감#캠페인#계단 이용#카풀
최원영 기자 o0@donga.com
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