포스코 “전사적 에너지 절감 운동”… 카풀 확대하고 계단 이용 등 독려

포스코그룹이 정부의 에너지 절감 정책에 동참하고자 그룹 차원의 캠페인을 시작한다. 2008년부터 시행 중인 차량 5부제에 더해 전사적인 에너지 절감에 나서겠다는 방침이다.
30일 포스코그룹은 국내 19개 계열사 임직원을 대상으로 다음 달 6일부터 ‘S.A.V.E. 챌린지’를 진행한다고 밝혔다. S는 계단 이용(Step Up), A는 대중교통 또는 도보 이용(Active Transit), V는 카풀 활용(Vehicle Share), E는 전원 차단(Energy Off) 등 쉽게 실천할 수 있는 활동으로 구성됐다.
19개 국내 그룹사 임직원은 전용 모바일 플랫폼 ‘챌린지(CHAlleNGE) 앱’을 통해 참여한다. 캠페인은 에너지 위기 국면이 완화될 때까지 이어진다. 챌린지 인증 실적에 따라 인당 최대 5만 원 상당의 포인트를 지급해 임직원들의 참여를 이끌어낼 계획이다.
최원영 기자 o0@donga.com
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