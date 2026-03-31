이마트, 태국에 노브랜드 1호점 연다… 동남아 시장 성장 가속화

국내 유통업계 첫 태국 오프라인 진출
이마트가 태국에 노브랜드 1호점 문을 연다. 국내 유통업체가 태국에 오프라인 매장을 연 건 이번이 처음이다.
현재 핵심 유통기업 협력… 마스터 프랜차이즈 형태
구매력 높은 상권 공략… 한국 상품 위주 운영
라오스 성공 모델 확장…동남아 사업 지속 확대
이마트는 태국 랜드마크 쇼핑몰 ‘센트럴 방나(Central Bangna)’에 노브랜드 1호점(약 255㎡)을 오픈한다고 31일 밝혔다.
태국 노브랜드 1호점은 유통 기업 센트럴그룹 산하 ‘센트럴 푸드 리테일(Central Food Retail)’과의 협업으로 이뤄졌다. 양사는 지난해 7월 마스터 프랜차이즈 계약을 체결한 바 있다. 이마트는 현지 유통망에 상품을 공급하는 것을 넘어, 노브랜드만의 차별화된 브랜드 가치와 운영 노하우를 직접 전파하겠다는 계획이다.
태국 노브랜드 1호점은 약 2300여개의 상품을 운영한다. 이중 노브랜드 상품 400여개를 포함해 1500여개를 한국 상품으로 채웠다. 특히 전체 매장의 약 27%에 해당하는 21평 규모를 델리(즉석조리) 공간으로 구성했다.
노브랜드 1호점이 위치하는 방나 지역은 고소득 중산층과 외국인 거주 비중이 높다. 이마트는 방나 지역에 고급 주거 단지와 국제학교가 밀집하고, 자차 이용 고객 비중이 80%에 육박하는 만큼 구매력이 높은 타깃 고객층이 활발히 유입될 것으로 기대하고 있다.
강영석 이마트 해외사업담당은 “태국 노브랜드 1호점은 단순한 매장 출점을 넘어 K-유통의 우수성을 동남아 전역에 알리는 전략적 교두보가 될 것”이라며 “앞으로도 이마트는 해외사업 다각화를 통해 노브랜드의 우수성을 널리 알리고, 글로벌 고객들에게 새로운 쇼핑 경험을 선사할 것”이라고 말했다.
한편 노브랜드는 동남아 시장에서 빠른 성장세를 이어가고 있다. 특히 라오스에서는 2024년 12월 첫 매장 오픈 이후 현재 4호점까지 확장하면서 성공적으로 안착했다는 평가를 받는다.
태국은 약 160조 원 규모의 유통 시장을 보유하고 있으며, 특히 오프라인 쇼핑 문화가 고도로 발달했다. 이마트는 강력한 현지 인프라와 노브랜드의 상품 경쟁력을 결합해 시너지를 극대화할 방침이다. 파트너사인 센트럴 푸드 리테일은 태국 전역에서 약 800여개의 슈퍼마켓과 편의점 등을 운영한다.
향후 이마트는 라오스·태국을 발판으로 동남아 주요 시장에서 노브랜드 사업을 지속 확대해 글로벌 유통 경쟁력을 강화해 나갈 방침이다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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