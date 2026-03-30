시원스쿨랩, ‘2026 히트브랜드 대상’ 토익·토스·오픽 인강부문 7년 연속 수상

시원스쿨랩이 JY네트워크가 주최하고 동아일보가 후원한 ‘2026 히트브랜드 대상’에서 토익·토익스피킹·오픽 인강 부문 7년 연속 1위를 수상했다고 30일 밝혔다.
시원스쿨랩은 대표 토익 강의 ‘서아쌤의 토익 비밀과외’를 통해 최신 기출 경향을 반영한 단계별 커리큘럼을 운영하고 있다. 입문자부터 900점대 고득점 수험생까지 학습 수준에 맞춘 프로그램을 제공하는 것이 특징이다.
토익스피킹 강의는 교재와 강의를 연계한 실전 대비 중심으로 구성됐다. 베스트셀러 교재 ‘28시간에 끝내는 토익스피킹 START’를 기반으로, 제이크 강사의 강의를 통해 시험 유형에 맞춘 학습을 지원하고 있다.
오픽 강의는 목표 레벨별 맞춤 콘텐츠로 구성돼 수강생의 단기 점수 향상과 등급 달성을 돕는 방식으로 운영된다.
시원스쿨랩 관계자는 “수강생들의 선택이 7년 연속 수상으로 이어졌다”며 “앞으로도 실전 중심의 강의와 학습 콘텐츠를 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
이어 “단순한 점수 향상을 넘어 학습자의 목표 달성과 커리어 성장을 돕는 브랜드로 자리매김하겠다”고 수상 소감을 전했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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