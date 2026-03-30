韓, 내달부터 세계국채지수 편입…증권가 “최대 90조 유입 기대”

한국이 다음달 1일부터 세계국채지수(WGBI)에 편입되면서 외국인 자금 유입에 따른 금융시장에 미치는 영향이 주목받고 있다.
WGBI는 영국 파이낸셜타임스 스톡익스체인지(FTSE) 러셀이 발표하는 글로벌 국채 지수로, 주요 연기금 등 글로벌 투자자들이 벤치마크로 활용한다. 글로벌 국가들은 WGBI 편입이 국채시장의 신뢰도를 제고할 수 있는 기회다.
30일 금융투자업계에 따르면 우리나라는 이번 편입으로 4월부터 11월까지 약 8개월에 걸쳐 지수에 단계적으로 이뤄진다.
현재 25개 나라의 국채가 편입돼 있으며 우리나라의 예상 편입 비중은 2.08%로 전세계 편입 국가 중 9번째로 큰 규모다. 각국별 지수 비중은 해당국 국채 시가총액 비중에따라 업데이트되며 미국이 41.3%로 가장 큰 비중을 차지하고 있다.
한국이 이 지수에 편입되면 전 세계 대형 연·기금과 자산운용사 등 글로벌 투자 기관들의 투자 자금이 정해진 비중만큼 자동으로 한국 국채에 투자하게 된다.
증권가에서는 최소 50조원에서 최대 90조원 규모의 지수 추종(패시브) 자금이 국내 시장으로 자동 유입될 것으로 보고 있다.
다올투자증권은 WGBI 편입에 따른 패시브 자금 유입 규모를 약 520억~624억 달러로 추산했다. 원·달러 환율 1500원 기준으로 환산하면 78조~93조원 수준이다.
하나금융연구소는 WGBI 편입 예상 비중(2.08~2.20%)을 바탕으로 규모를 추정한 결과 500~660억달러(75~97조원)로 올해 역대 가장 많은 외국인 자금이 유입될 것으로 전망했다.
하나금융연구소는 “대내외 불확실성으로 시장의 불안이 상승한 가운데 WGBI 편입으로 대규모 외국인 자금이 유입되면 장단기 금리 모두 다시 완만하게 하락세를 보일 것으로 전망한다”며 “패시브 투자 자금이 국내 채권시장에 유입되면 투자를 위한 환전 수요가 늘어나 원화는 지금보다 강세를 보이고 글로벌 지수 편입으로 외환시장 대외 신인도가 상승하는 효과도 기대된다”고 전했다.
다만 미국과 이란 간 전쟁 긴장 고조로 인한 급등하는 환율, 자금 유입이 수개월에 걸쳐 분산되는 만큼 단기적 효과 제한적일수 있다는 지적도 나온다. 원·달러 환율은 1500원대에 재진입하며 금융위기 이후 최고치를 기록했고, 3년 만기 국고채 금리는 최근 3.617%를 기록하며 연중 고점을 찍는 등 채권시장의 투심이 위축됐다.
◆과세제도·국채투자 절차 개편…외국인 투자자 접근성 개선
정부는 그동안 다양한 제도 개선을 통해 올해 4월부터 WGBI에 편입을 확정했다.
한국의 채권시장의 발행잔액은 1171조원(7943억 달러), 국가 신용등급은 스탠더드앤푸어스(S&P) 기준 ‘AA’(무디스 기준 Aa2)로 정량적 요건은 빠르게 충족했다. 그러나 외환시장 접근성, 결제 편의성, 외국인 과세제도와 같은 정성적인 평가에서 낮은 점수를 받으며 WGBI 편입이 지연됐다.
한국거래소와 한국예탁결제원은 외국인 투자자의 접근성과 편의성을 끌어올리기 위해 외국인 국채 투자 비과세, 국채통합계좌 개설, 외국인 투자자 등록제(IRC) 폐지, 외환시장 제도 개선, 영문 공시 및 시장 정보 제공 확대 등 다양한 제도를 개선했다.
국채통합계좌는 외국인 투자자가 한국 국채를 보관·결제할 수 있도록 예탁원이 유로클리어와 클리어스트림 등 ICSD와 연계해 2024년 6월 27일 개통한 시스템이다. 외국인 투자자가 별도의 국내 계좌 없이도 채권 결제가 가능해져 거래 프로세스를 간소화시킬 수 있다는 점에서 거래의 편의성을 증대했다. 국채통합계좌 이용 규모는 한국 국채가 2024년 10월 WGBI에 편입된 이후 본격적으로 증가했다.
또 외국인 투자자들을 대상으로 하는 수탁기관은 QFI(적격외국금융회사) 등록 의무가 있었지만 통합매매 방식 전환에 맞춰 수탁기관의 QFI 등록이 면제돼 투자자 저변을 확대했다.
대규모 자금이 유입되는 만큼 외국 금융기관(RFI)의 국내 외환시장 거래 허용 및 활성화, 개장 시간 연장(~새벽 2시까지), 외환중개 인프라 선진화 등으로 국내 외환시장에 대한 외국인 접근성도 개선했다.
정부는 WGBI 편입에 맞춰 ‘WGBI 자금 유입 상시 점검반’을 가동하고 외국인 자금 유입 상황을 모니터링하고 점검할 계획이다. 재정경제부·금융위원회·한국은행·금융감독원·예탁결제원 등 관계 기관이 참여하는 체계다. 이는 초기 외국인 자금 유입 과정에서 일시적인 시장 변동성이 나타날 수 있기 때문이다.
또 WGBI 추종 자금 유입 기간(4~11월까지)동안 수시로 관계기관 회의를 열어 자금 유입 상황을 점검하고, 유입 촉진 방안도 강구하는 등 대응 체계를 마련할 예정이다.
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