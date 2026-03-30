롯데케미칼, 대산공장 분할후 합병… 사업 재편

롯데케미칼은 대산공장을 물적 분할한 후 신설 회사를 HD현대케미칼과 합병한다고 29일 밝혔다. 신설 회사가 HD현대케미칼에 흡수 합병되고 롯데케미칼은 그 대가로 신주를 교부받는다.
최종적으로 롯데케미칼과 HD현대오일뱅크가 합병 법인에 대해 각각 50%의 지분을 보유하게 된다. 올 6월 합병 계약을 체결해 9월 관련 절차를 끝내는 것이 목표다. 두 회사는 통합 법인에 각각 6000억 원 규모로 출자할 예정이다.
롯데케미칼은 사업 재편과 함께 고부가가치 중심의 사업 전환을 본격화하겠다고 밝혔다. 대표적으로 기능성 소재 비중을 2030년까지 60% 이상으로 확대할 계획이다. 자회사 롯데엔지니어링플라스틱은 전남 율촌산단에 국내 최대인 연 50만 t 규모 콤파운딩 공장을 구축하고 있다. 콤파운딩은 두 개 이상 플라스틱 소재를 최적의 조합으로 섞어 기능을 높이는 공정을 말한다. 이를 통해 모빌리티 및 정보기술(IT) 업계에 맞춤형 고기능성 소재를 공급할 계획이다.
롯데케미칼은 “사업 구조를 합리화해 본원적인 경쟁력을 확보하고 고부가가치 중심의 스페셜티 화학 기업으로 확장할 것”이라고 밝혔다.
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