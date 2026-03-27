삼성전자·하이브, BTS 월드투어 ‘아리랑’ 글로벌 파트너십 체결

삼성전자와 하이브(HYBE)가 손잡고 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백 월드투어 콘서트 ‘아리랑(ARIRANG)’ 글로벌 파트너십을 맺었다고 27일 밝혔다.
한국을 대표하는 기업간 협력을 통해 전 세계 K팝 팬덤을 대상으로 한 글로벌 마케팅 시너지를 극대화하겠다는 구상이다.
이번 파트너십의 핵심은 삼성전자의 최신 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시 S26 울트라’의 활용이다. 삼성전자는 대규모 콘서트 현장의 무대 연출과 분위기를 갤럭시 S26 울트라로 촬영해 자사 소셜미디어(SNS) 채널에 순차적으로 공개할 예정이다. 관람객의 위치에서 담기 어려운 무대의 생동감을 고성능 카메라 기술을 통해 구현함으로써, 자연스럽게 글로벌 소비자들에게 제품의 성능을 입증하겠다는 전략으로 풀이된다.
삼성전자는 하이브가 콘서트 개최 도시 단위로 진행하는 지역 연계 프로젝트 ‘BTS 더 시티(THE CITY)’에 동참해 팬들에게 모바일 기기 체험 기회를 제공한다.
하이브는 첫 행선지인 한국에서 지난 20일부터 다음 달 19일까지 ‘BTS 더 시티 아리랑 서울’을 진행하고 있다. 하이브가 BTS 컴백과 맞물려 서울의 곳곳에서 다양한 즐길 거리와 이벤트를 열어 확장된 팬 경험을 제공하는 ‘도시형 플레이 파크’를 진행하는데, 삼성전자도 참여해 다양한 갤럭시 체험 프로그램을 운영한다.
행사기간 동안 팬들이 서울 도심 주요 지역을 방문해 인증하는 ‘스탬프 랠리’를 진행하는데, 인증 장소 중에 ‘삼성 강남’ 매장도 포함됐다. 삼성 강남을 방문한 팬들은 QR 인증과 더불어 갤럭시 S26 시리즈에 적용된 인공지능(AI) 기반 ‘크리에이티브 스튜디오’로 셀프 스티커 만들기 체험도 할 수 있다. 체험에 참여하면 BTS 더 시티 아리랑 서울 한정판 기획상품(MD)이 주어진다.
최승은 삼성전자 모바일경험(MX)사업부 마케팅센터장(부사장)은 “BTS와 팬덤 커뮤니티가 보여준 진정성과 자기표현, 긍정적인 영향력에 공감한다”며 “이번 협업을 통해 갤럭시는 아티스트와 팬을 잇는 연결의 매개체로서 공연의 순간을 의미 있게 경험하고, 감동을 오래 간직하고 공유할 수 있도록 지원할 것”이라고 했다.
이재상 하이브 대표도 “삼성전자와의 협업을 통해 팬들이 공연을 한층 생생하게 경험하고 기억할 수 있기를 기대한다”고 전했다.
한편 BTS의 월드투어 아리랑은 4월 경기 고양을 시작으로 6월 부산, 7월 영국 런던 등을 거쳐 2027년까지 전 세계 주요 도시에서 개최될 예정이다.
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