지그재그, ‘2026 서울 인디뷰티쇼’ 참가… 인디 브랜드 성장 지원

카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 지그재그가 인디 뷰티 브랜드 성장 지원에 나선다.
지그재그는 오는 28일까지 코엑스 마곡에서 열리는 ‘2026 서울 인디뷰티쇼’에 참가한다고 27일 밝혔다.
‘2026 서울 인디뷰티쇼’는 인디 브랜드 발굴부터 성장, 글로벌 판로 확장을 지원하는 비즈니스 장이다. 지그재그는 올해 도입한 ‘뷰티 브랜드 인큐베이팅 프로그램’의 일환으로 참가해 유망 브랜드의 오프라인 접점 확대와 시장 경쟁력 강화를 지원한다는 구상이다.
직잭뷰티는 올해 ‘뷰티 브랜드 인큐베이팅 프로그램’을 도입하고 성장 잠재력을 갖춘 인디 브랜드를 선정해 집중 지원하고 있다. K-뷰티 성장세에 힘입어 단순 유통 채널을 넘어 유망 브랜드를 직접 발굴하고 육성한다는 전략이다. 지그재그는 전문 MD의 밀착 컨설팅을 바탕으로 프로모션 전략 수립부터 마케팅 실행, 글로벌 판로 개척까지 지원할 계획이다.
카카오스타일 관계자는 “앞으로 온, 오프라인 접점을 지속 확대해 브랜드 경쟁력을 높이고, 플랫폼과 입점사가 함께 성장할 수 있는 환경을 구축해 나갈 것”이라고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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