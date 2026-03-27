[K-TECH 글로벌 리더스] 〈현대차그룹④〉탱크에 스며든 첨단 모빌리티 DNA… 현대차그룹 방산 경쟁력

현대자동차그룹이 자동차 제조사를 넘어 인공지능(AI)과 로보틱스, 스마트팩토리, 방산 등 다양한 영역을 다루는 하이테크 기업으로 변화하는 모습입니다. 여전히 모빌리티 요소가 핵심 축으로 있지만 면면을 살펴보면 각 사업들은 단순한 이동 수단을 넘어 인류 삶과 공간을 재정의한다는 방향성을 공유합니다. 초기 단계지만 다채로운 차세대 사업 포트폴리오가 실제 경영에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 관세와 환율, 공급망 이슈 등 각종 불확실성에도 제조업체 한계를 극복하면서 성장을 이어가고 있는 비결로 볼 수 있습니다. 자동차 왕국에서 첨단 기술 기업으로 도약하고 있는 현대차그룹의 비결을 짚어봤습니다.

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현대로템 K808.

현대로템 K2.

크게보기 현대위아 원격사격통제체계 RCWS.

현대로템 창원 방산공장 전차 주행시험장에서 K2 전차가 시연을 앞두고 정차해 있다. 현대로템

크게보기 현대로템 다목적 무인차 HR-셰르파.

크게보기 현대로템 방산 수소연료전지 플랫폼 블랙베일. 황소영 기자 fangso@donga.com

크게보기 기아가 지난해 10월 ADEX2025에서 공개한 타스만 군용지휘차. 황소영 기자 fangso@donga.com

크게보기 현대로템 AI다족보행로봇. 황소영 기자 fangso@donga.com

현대자동차그룹 방위산업 행보가 심상치 않습니다. 사실 방산은 현대차그룹이 갑자기 뛰어든 낯선 영역이 아닙니다. 오래전부터 이어져 온 사업이지만 최근 폴란드와의 K2 전차 계약을 계기로 존재감이 크게 주목받고 있습니다. 계열사 중심의 조용한 사업으로 인식됐던 방산이 수출 확대를 기점으로 그룹 내 의미 있는 장기 수익원으로 재평가받고 있는 것입니다. 자동차 중심이었던 사업 구조가 점차 확장되면서 방산은 단순한 부가 사업을 넘어 새로운 성장 동력으로 부상하고 있습니다.변화의 본질은 ‘모빌리티 기반 전장 플랫폼’에 있습니다. 자동차 산업에서 축적한 플랫폼 기술과 생산 역량을 방산에 적용하면서 개발-생산-서비스로 이어지는 구조를 강화하고 있는 것입니다.현대차그룹 방산의 성공은 단순히 뛰어난 무기를 만들어서가 아닙니다. 그 배경에는 자동차 산업에서 수십 년간 축적된 ‘모빌리티 DNA’가 있습니다. 기존 방산 업체들이 소량 생산에 집중할 때 현대차그룹은 자동차의 대량 생산 공정과 엄격한 품질 관리 시스템을 전차, 군용차 생산에 도입했습니다. 이것이 폴란드가 요구한 ‘말도 안 되는 납기’를 맞추고 동시에 높은 품질을 유지할 수 있었던 결정적인 비결입니다.그 중심에는 현대로템의 폴란드 K2 전차 계약이 있습니다. 2022년 1차 계약(약 4조4992억 원)에 이어 2025년 2차 이행계약(약 8조9814억 원)까지 확보하며 공시 기준 총 13조 원 이상의 일감을 확보했습니다. 13조 원은 단번에 들어오는 매출이 아니라 단계별 계약이 2030년대 초반까지 장기간에 걸쳐 매출로 인식되는 사업입니다. 그룹 전체 재무를 단번에 바꿀 규모라기보다 방산 사업의 장기 성장 가능성을 보여주는 신호로 해석됩니다.현대로템의 폴란드 프로젝트는 전차를 납품하고 끝나는 거래가 아닙니다. 기술 협력과 현지 생산이 포함된 산업 협력형 모델로 방산 사업의 성격 자체를 바꾸고 있습니다.엔진과 변속기를 조합한 파워팩 구성도 눈여겨볼 부분입니다. K2PL은 국산 엔진에 독일 렌크(Renk)사의 변속기를 결합한 혼합형 방식을 택했습니다. 앞서 수출된 K2GF 모델과 부품 호환성을 맞춰 현지에서 유지보수하기 쉽게 설계한 선택입니다. 전차를 쓰는 입장에서 부품 조달과 정비가 수월해진다는 것은 운용 비용과 직결되는 문제입니다.이번 사업의 또 다른 핵심은 기술 이전입니다. 수천 개에 달하는 부품 생산과 정비 기술을 폴란드 국영 방산기업 부마르-와벤디에 넘기는 방식으로 앞으로는 폴란드 내에서 K2PL을 직접 생산하고 성능도 개량할 수 있게 됩니다. 단순히 전차를 납품하는 데 그치지 않고 폴란드를 유럽 전역의 K2 전차 정비·보수 거점으로 키우려는 장기 포석입니다.결국 폴란드 K2 사업은 전차 판매에서 시작해 정비·부품 공급·기술 교육까지 이어지는 운용 생태계 전체를 함께 파는 구조입니다. 무기를 팔고 나서도 수십 년에 걸쳐 수익이 지속되는 모델로 방산 사업의 성격이 제조업에서 서비스업으로 확장되는 것이지요.현대차그룹 방산은 자동차 기술과 연관성이 높은 지상 플랫폼 중심으로 구성되어 있습니다. 개별 무기를 따로따로 만드는 방식이 아니라 차량 기반 제품군에서 강점을 살리는 구조입니다.현대위아는 그룹의 화력 담당입니다. K9 자주포의 포신과 K2 전차의 주포 등 핵심 화포를 생산하며 국내 주요 화포 기업으로 자리 잡고 있습니다. 최근에는 배를 향해 날아오는 미사일이나 드론을 마지막 순간에 격추하는 함선용 근접방어무기(CIWS-II) 함포체계를 출고하며 해상 무장 분야로도 영역을 넓혔습니다. 이 함포는 한국형 차기 구축함(KDDX)과 충남급 호위함에 탑재될 예정입니다. 육상에서도 새로운 시도가 이어집니다. 소형전술차량에 자주포와 박격포를 얹어 쏘고 즉시 자리를 피하는 기동형 화력체계가 대표적인데 30초 이내에 자동으로 포를 전개할 수 있습니다. AI 기반 원격사격통제(RCWS)와 드론 방어 시스템(ADS)까지 더해지며 고정된 화포를 움직이는 플랫폼으로 전환하려는 시도가 이어지고 있습니다.기아 특수사업부는 군용 차량을 전담합니다. 2025년에는 48년 만에 군의 중형 표준 차량을 교체하는 차세대 중형표준차(KMTV) 양산에 들어갔고 소형전술차량(KLTV)은 폴란드와 UAE에도 수출되고 있습니다. 차량 납품에 그치지 않고 정비·부품 공급·운용 교육까지 패키지로 제공하는 통합 군수지원 체계를 갖추고 있다는 점도 주목할 부분입니다. 수소 연료전지를 활용한 군용 모빌리티도 연구 중입니다. 소음이 거의 없고 배기열이 낮은 수소의 특성이 야간 은밀 작전 시 탐지를 피하는 데 유리할 수 있다는 점에서 주목받고 있지만 실제 전술적 효과는 아직 검증이 필요한 단계입니다.현대차그룹 방산의 미래와 관련해 로보틱스도 빠지지 않고 언급됩니다. 보스턴 다이내믹스 인수 이후 로봇 기술과 방산의 결합 가능성이 거론되고 있으며 현대로템의 무인 지상 차량(UGV) 개발도 진행 중입니다. 사람이 타지 않고 스스로 경로를 찾아 움직이는 이 차량이 탄약·보급품 수송이나 정찰 임무를 대신하게 된다면 병력 부담을 줄일 수도 있습니다.물론 과제도 있습니다. 현대차그룹 방산은 지상 플랫폼 중심 구조인 만큼 미사일·전자전·정찰·감시 등의 분야에서는 타 방산 기업과의 협력이 필요합니다. 특정 국가 중심의 수주 구조를 다변화하는 것 역시 앞으로 풀어야 할 숙제입니다.현대차그룹 방산은 기존 군수 사업과 자동차 산업 역량이 결합되면서 꾸준히 성장해 왔습니다. 13조 원 규모의 수주잔고는 그 성장을 가시적으로 보여주는 지표입니다. 그룹 전체의 재무를 단번에 바꿀 규모는 아니지만 방산이 현대차그룹의 또 다른 성장 축으로 자리 잡을 수 있음을 보여주는 의미 있는 신호입니다. 자동차 생산과 공급 역량을 기반으로 한 방산 사업의 확장이 앞으로 어디까지 이어질지 주목됩니다.

Q. 현대차그룹 방산이 최근 들어 빠르게 성장하는 이유는 무엇인가요?

A. 기존에 보유하고 있던 전차·군용차·화포 사업이 수출을 계기로 하나의 사업 축으로 결합된 것이 가장 큰 이유입니다. 여기에 자동차 산업에서 축적된 생산·품질·공급망 역량이 더해지면서 납기 대응 능력과 가격 경쟁력이 동시에 강화됐습니다. 특히 폴란드 K2 전차 사업처럼 현지 생산과 유지·보수까지 포함한 패키지 수출 모델이 자리 잡으면서 단기 납품을 넘어 장기 사업으로 확장되고 있다는 점이 핵심 성장 요인으로 꼽힙니다.



Q. 현대차그룹 방산의 경쟁력은 무엇으로 설명할 수 있습니까?

A. 무기 성능 자체보다는 생산과 공급 능력에서 차별성이 나타납니다. 대량 생산과 품질 관리, 글로벌 공급망 운영 경험을 바탕으로 빠른 납기와 안정적인 공급이 가능하다는 점이 강점입니다. 다만 수출 성과는 이러한 생산 역량뿐 아니라 가격 경쟁력과 정부 간 계약 구조 등 복합적인 요인이 함께 작용한 결과입니다.



Q. 다른 국내 방산 기업과 비교했을 때 차별화 포인트는 무엇인가요?

A. 현대차그룹은 전차와 군용차 등 지상 플랫폼과 생산 역량에서 강점을 갖고 있습니다. 미사일·전자전 중심 기업과 달리 차량 기반 무기 체계와 대량 생산 능력을 결합할 수 있다는 점이 차별화 요소입니다. 다만 고부가가치 영역에서는 타 방산 기업과의 협력이 병행되는 구조입니다.



Q. ‘소프트웨어 중심 전차(SDT)’ 개념은 어떤 의미를 갖습니까?

A. 전차를 하드웨어 중심 장비가 아닌 소프트웨어 업데이트로 성능을 개선할 수 있는 플랫폼으로 바라보는 개념입니다. 전차 수명이 30~40년에 이르는 만큼 하드웨어 교체 없이 성능을 지속적으로 개선할 수 있다면 운용 효율성이 크게 높아질 수 있습니다. 다만 현재로서는 구체화된 사업이라기보다 기술 적용 가능성을 가리키는 개념에 가깝습니다.



Q. 현대차그룹 방산의 리스크나 한계는 무엇인가요?

A. 현재 사업 구조가 전차와 차량 등 지상 플랫폼 중심에 집중돼 있다는 점은 한계로 지적됩니다. 또한 특정 국가 중심의 수주 구조가 지속될 경우 지정학적 리스크에 노출될 수 있어 시장 다변화가 중요한 과제로 꼽힙니다.

크게보기 현대로템 장갑차 라인업. 황소영 기자 fangso@donga.com

크게보기 현대로템 무인소방로봇 차량 콘셉트. 황소영 기자 fangso@donga.com

크게보기 현대로템 수소연료전지 시스템이 적용된 장갑차 모형. 황소영 기자 fangso@donga.com

크게보기 현대로템 드론운용지휘차량. 황소영 기자 fangso@donga.com