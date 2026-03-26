이재용 “노고에 감사” 중동 직원들에 깜짝 선물

삼성은 이재용 삼성전자 회장(사진)의 제안으로 아랍에미리트(UAE), 카타르, 사우디아라비아 등 중동 3개국에 체류 중인 임직원 500여 명과 가족에게 격려 선물을 전달했다고 25일 밝혔다.
중동 지역에 체류하는 임직원들은 삼성전자의 16인치 ‘갤럭시 북6 프로’ 1대 또는 ‘갤럭시 S26 울트라’ 스마트폰(512GB)과 ‘갤럭시탭 S11’(256GB)로 구성된 모바일 기기 세트 중 하나를 받게 된다. 그 가족들에게는 전통시장과 지역 소상공인 매장에서 쓸 수 있는 온누리상품권이 지급된다. 임직원 1인 및 가족에게 지급되는 제품과 상품권 환산 금액은 약 500만 원 수준이다.
이 회장은 격려품과 함께 “어려운 여건 속에서도 헌신해 주신 여러분의 노고에 진심으로 감사드린다”는 메시지를 전했다. 삼성은 미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 중동 지역의 정세가 악화하자 이란, 이라크, 이스라엘에 체류하던 현지 인력을 철수시켰다. 현재는 사업 유지를 위한 최소한의 필수 인력만 피격 우려가 적은 지역에 남아 안전이 확보된 상태에서만 근무하도록 한 상태다.
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