벤츠, 신형 마이바흐 S클래스 첫선… AI 활용 ‘주행보조’ 기능혁신

베이징서 부분변경 모델 초연… 외관 디자인 및 조명 시스템 대폭 강화
전동화 8기통 엔진 탑재로 성능 개선, 최상위 모델 S680 출력 증대
차세대 인포테인먼트 MB.OS 적용, AI 통합된 4세대 MBUX 탑재
정숙성 극대화한 실내 재설계 및 자율주행 보조 패키지 기본화 추진
메르세데스 벤츠는 24일(현지 시간) 중국 베이징에서 브랜드 최상위 세단인 메르세데스 마이바흐 S클래스의 부분변경 모델을 세계 최초로 선보였다. 이번 신차는 자동차 발명 140주년과 마이바흐 브랜드 탄생 105주년을 기념하는 상징적 모델로, 기술적 완성도와 고유의 품격을 결합하는 데 주력했다고 한다.
외관은 기존보다 선명한 인상을 준다. 전면부 라디에이터 그릴은 이전 대비 약 20% 확대해 시각적 존재감을 높였으며, 그릴 테두리와 프레임 내부 레터링에 조명을 내장해 야간 시인성을 확보했다. 특정 시장에 따라 보닛의 삼각별 로고와 C필러 엠블럼에도 조명 효과가 적용된다. 헤드램프와 테일램프에는 브랜드 상징인 삼각별 형상을 투영했으며, 단조 휠에는 로고가 주행 중에도 항상 수직을 유지하도록 설계된 기술이 도입됐다.
실내는 탑승자를 포근하게 감싸는 환경을 목표로 재구성됐다. 4세대 MBUX와 결합된 슈퍼스크린은 중앙 및 동반석 디스플레이를 하나의 유리 패널로 통합해 현대적 미감을 구현했다. 뒷좌석 센터 콘솔에는 이동 중에도 전용 샴페인 잔을 안정적으로 고정하는 전용 홀더를 배치했으며, 13.1인치 대형 화면과 다기능 리모컨을 통해 각종 편의 기능을 직관적으로 제어할 수 있다.
동력 계통은 차세대 배출 규제에 대응하도록 재설계된 8기통 및 6기통 가솔린 엔진이 이끈다. 상위 기종인 S680 모델에는 최신 8기통 M177 Evo 엔진이 탑재되어 기존 12기통 모델과 대등한 수준의 출력을 발휘한다. 차체 진동을 최소화했으며, 전용 주행 프로그램인 마이바흐 모드와 강화된 차음 설계를 통해 소음 유입을 최대로 억제했다고 한다.
디지털 환경도 진화했다. 독자 운영체제인 MB.OS가 최초로 적용되었으며, 인공지능이 통합된 가상 비서는 사용자와의 과거 대화를 기억하며 복합적인 질의에 대응한다.
마이크로소프트와 구글의 AI 기술을 접목해 지능형 사용자 경험을 강화한 것이 특징이다. 주행 보조 시스템은 MB.드라이브 어시스트 패키지를 기본화하여 도심과 고속도로 전 구간에서 안전한 주행을 지원한다는 계획이다.
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