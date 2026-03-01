[DBR]자동화의 역설… 몸은 편해졌지만 마음은 더 지친다

최근 인공지능(AI)과 로봇 등 자동화 기술이 일터에 빠르게 확산되면서 육체적 노동은 줄고 업무 효율은 크게 향상됐다. 하지만 그 이면에서 직장인들이 체감하는 심리적 압박과 고립감은 오히려 심해지고 있다는 연구 결과가 나왔다. 자동화 시스템이 인간의 신체적 수고는 덜어주지만 정신적·관계적 측면에서는 더 큰 비용을 요구하고 있다는 분석이다.
핀란드 LUT대 연구진은 일터의 자동화가 직원 웰빙에 미치는 영향을 방대한 문헌 데이터를 토대로 분석했다. 연구팀은 ‘직무 요구-자원(JD-R) 모델’을 적용해 자동화 기술이 직원에게 제공하는 긍정적 지원 요소인 ‘자원’과 부담을 가중하는 ‘요구’ 사이의 균형을 살폈다. 분석 결과, 직장 내 자동화는 직원들에게 제공하는 자원보다 더 많은 부담을 가중시키고 있는 것으로 나타났다.
특히 자동화의 영향은 웰빙의 4가지 차원인 육체적, 성과, 정신적, 관계적 웰빙에 따라 매우 비대칭적으로 드러났다. 먼저 육체적 웰빙 측면에서는 비교적 뚜렷한 ‘자원’ 효과가 확인됐다. 로봇이 위험하거나 육체적으로 고된 작업을 대신하고, 스마트 센서가 근로자의 자세를 모니터링해 근골격계 질환을 예방하는 등 건강상 이점이 분명했다.
반면 성과 웰빙 측면에서는 자동화가 ‘양날의 검’으로 작용했다. 반복 업무를 줄이고 의사결정을 도와 효율성을 높이는 긍정적 효과가 있는 동시에 새로운 기술을 끊임없이 배워야 한다는 압박감과 알고리즘 기반의 감시 강화로 자율성과 통제력이 약해지는 부작용도 나타났다.
정신적 웰빙에서는 부담이 집중됐다. 기계가 실무를 대체하면서 인간의 역할이 시스템 모니터링 및 관리 중심으로 전환됐고, 이는 쏟아지는 알림과 정보를 처리해야 하는 인지적 과부하를 초래했다. 그 결과 상시적 긴장과 정신적 피로가 증가하는 경향이 확인됐다.
관계적 웰빙 역시 심각한 타격을 입고 있다. 인간 동료와의 대면 소통이 줄어들고 기계와 일대일로 독대하는 시간이 늘면서 직원들은 일부 환경에서 소외감과 고립감을 느끼는 것으로 나타났다. 더불어 불투명한 알고리즘의 지시는 조직에 대한 신뢰마저 깎아내리고 있었다.
문제는 이런 스트레스가 다른 웰빙 영역으로 확산되는 ‘스필오버(Spillover) 효과’를 유발할 수 있다는 점이다. 연구진은 자동화로 인한 정신적 과부하가 단순한 스트레스를 넘어 신체 건강을 해치거나 사회적 연결을 약화시킬 수 있다고 경고했다.
연구 결과는 자동화 시스템 설계에서 ‘인간 중심 접근’이 필수적임을 보여준다. 경영진과 기술 개발자들은 단기적인 생산성이나 육체적 안전만을 고려할 것이 아니라 직원의 프라이버시와 자율성을 보장할 수 있는 선택권을 자동화 시스템 설계에 반영해야 한다. 또한 기계와의 협업 과정에서 약해질 수 있는 인간적 유대감을 보완할 조직 차원의 지원 체계 역시 함께 구축할 필요가 있다.
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