유망 AI 스타트업 발굴해 글로벌 진출 돕는다

LG유플러스는 ‘쉬프트데이’를 통해 국내 인공지능(AI) 스타트업의 성장과 글로벌 진출을 지원하고 있다.
LG유플러스는 지난해 11월 열린 2회 차 쉬프트데이에서 AI 오픈 이노베이션 프로그램 ‘쉬프트’의 성과를 공유하고 새롭게 선발된 2기 스타트업을 소개했다. 쉬프트는 AI 미래 기술 분야의 유망 스타트업을 발굴해 기술 및 사업 협력과 투자를 진행하고 이를 토대로 AI 생태계를 만들어 나가는 것이 목표다.
LG유플러스는 쉬프트 2기로 선발된 스타트업의 글로벌 시장 진출 기회를 제공한다. 쉬프트 2기의 AI 스타트업 10개 회사는 LG유플러스 지원을 받아 세계 최대 이동통신 전시회 ‘모바일 월드 콩그레스 2026(MWC 26)’과 함께 열린 글로벌 스타트업 행사 ‘4YFN(4 Years From Now)’에 참여했다. 4YFN은 4년 뒤 MWC 본 행사에 부스를 마련할 잠재력을 지닌 전 세계 스타트업 1000여 개를 발굴해 교류와 창업을 지원하는 행사다.
이 밖에 LG유플러스는 아마존웹서비스(AWS)와 협력해 각 스타트업이 AI 개발과 실험에 필요한 기본 비용을 줄일 수 있도록 지원할 방침이다. 또 일본·동남아 지역 투자사인 제트벤처캐피털(ZVC)과 전략적 공동 투자에 나서고 미국 세일즈포스와 협력해 글로벌 영업과 마케팅 기회를 제공할 예정이다.
이밖에도 LG유플러스는 중소 협력사와의 동반 성장을 위해 금융, 기술개발, 경영 등 다양한 지원책을 운영하고 있다. 금융기관과 연계한 ‘동반성장펀드’ ‘네트워크론’ 등을 통해 자금을 직접 지원한다.
기술개발 인프라가 부족한 중소 협력사를 위해 ‘네트워크(NW) 장비 테스트베드’와 ‘IoT 인증센터’를 운영하며 장소와 장비도 제공하고 있다. 협력사가 새롭게 개발한 기술을 보호할 수 있도록 ‘기술자료 임치제도’ ‘영업비밀 원본증명서비스’ 등도 지원한다.
댓글 0