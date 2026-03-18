오리온홀딩스, 자사주 249만주 연내 소각… 615억 원 규모

오리온홀딩스가 개정 상법에 따라 보유 중인 자기주식 248만8770주를 연내 소각한다고 18일 밝혔다.
소각 물량은 전체 발행 주식의 3.97%로, 지난 17일 종가 기준 약 615억원 규모다. 구체적인 소각 날짜는 향후 열릴 경영이사회에서 결정될 예정이다.
오리온홀딩스는 주주가치 제고를 위해 주주환원 정책을 강화하고 있다. 특히 올해 오리온과 오리온홀딩스의 배당금을 큰 폭으로 확대하며 정부가 올해 1월 도입한 배당소득 분리과세 적용 대상인 고배당기업 요건을 충족했다.
오리온의 연결 기준 배당성향은 36%로 전년 대비 10%포인트 상승했으며, 오리온홀딩스는 전년 대비 25%포인트 오른 55%다. 주당 배당금도 상향했다. 오리온은 주당 배당금을 2500원에서 3500원으로 인상했고, 오리온홀딩스는 800원에서 1100원으로 늘렸다.
앞서 오리온홀딩스는 지난해 6월 공시한 기업가치 제고 계획을 통해 ▲배당성향 20% 이상 배당정책 이행 ▲향후 3개년 배당성향 점진적 상향 ▲중간배당 검토 등 주주환원 강화 방안을 발표했다.
오리온 관계자는 “당사는 지속적인 성장과 함께 주주가치를 높이고 중장기적으로는 성장과 주주환원이 선순환하는 구조를 강화해 나갈 계획”이라고 전했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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