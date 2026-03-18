삼성전자 노조 5월 총파업 예고…‘성과급 상한 폐지’ 요구

삼성전자 노동조합이 파업권을 확보하고 5월 총파업을 예고했다. 실제 파업이 벌어지면 1969년 삼성전자 창사 이래 두 번째, 2024년 7월 이후 2년 만이다. 반도체 사업 차질 우려도 제기된다.
삼성전자노조 공동투쟁본부는 전체 조합원을 대상으로 쟁의행위 찬반투표를 실시한 결과 93.1%가 찬성했다고 18일 밝혔다. 투표에는 재적 조합원 약 9만 명 중 73.5%인 6만6019명이 참여했다. 노조는 “압도적 결과를 조합원의 엄중한 명령으로 받아들인다”라며 “4월 23일 집회와 5월 총파업을 통해 사측을 단계적으로 압박해 나갈 것”이라고 했다. 공동투쟁본부는 삼성 초기업노조 삼성지부와 전국삼성전자노조(전삼노), 삼성전자노조동행 등 3개 노조의 연합으로 가입자 수가 삼성전자 전체 구성원의 과반을 넘는다.
삼성전자 노조는 경쟁사 SK하이닉스 수준에 준하는 성과급 확대를 요구하고 있다. 가장 큰 쟁점은 초과이익성과급(OPI)의 상한 폐지 여부다. OPI는 사업부의 실적이 연초 목표를 초과 달성하면, 초과 이익의 20% 한도 내에서 개인 연봉의 최대 50%까지 지급하는 성과급이다. 노조는 상한을 폐지한 SK하이닉스 사례를 들어 삼성전자도 기준을 바꿔야 한다고 주장하고 있다. 이 밖에 성과급 산정 기준의 투명화, 임금 인상률 7%를 요구하고 있다. 회사에서 제안한 임금 인상률은 6.2%였다.
반면 사측은 성과급 상한을 없애면 인건비 부담이 크게 늘어나 미래 투자를 위한 재원 확보가 어려워진다는 입장이다. 하나 건설하는 데 수십조 원이 드는 반도체 공장과 고대역폭메모리(HBM) 등 첨단 반도체 연구개발(R&D)에 필요한 자금이 부족해질 수 있다는 것이다. 또 반도체(DS) 사업부와 스마트폰 및 가전을 만드 디바이스경험(DX) 사업부간 임금 격차가 커져 상대적 박탈감이 있을 수 있다고 우려하고 있다.
노조가 실제 5월 파업에 돌입하면 반도체 생산에 차질은 불가피할 전망이다. 최승호 초기업노조 삼성전자 지부 위원장은 최근 로이터와의 인터뷰에서 “노사 합의에 도달하지 못하면 5월 21일부터 18일간 파업에 돌입할 것”이라며 “평택 공장 생산량의 절반이 영향을 받을 것”이라고 했다. 노조는 “회사를 위해 근무하는 자는 추후 강제 전배나 해고에 있어 회사에 우선 안내할 것”이라고 경고해 논란이 일기도 했다. 단체협약에 따라 회사가 사업상 전배, 해고 등 결정을 할 때 50일 전 근로자대표와 협의하기로 돼 있는데 이때 불이익을 줄 수도 있다는 설명이다.
삼성 관계자는 “회사는 임금협상을 원만하게 마무리 할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 했다.
댓글 0