도로 위로 옮겨온 고요한 집무실… 링컨 ‘노틸러스 하이브리드’ 국내 첫 도입

전기모터 결합해 합산 출력 321마력 확보 및 연비 효율 개선
48인치 대형 디스플레이와 4K 해상도로 최첨단 실내 구현
시각·청각·후각 아우르는 리쥬브네이트 기능으로 공간 가치 극대화
국내 판매가 9500만 원 책정하며 프리미엄 SUV 시장 정조준
에프엘오토코리아(FLAK)가 링컨의 간판급 중형 SUV인 노틸러스의 하이브리드 모델을 18일 국내 시장에 정식으로 출시했다. 이번 신규 트림 도입은 브랜드 특유의 정숙한 주행 질감을 강화하는 동시에, 최근 확대되는 친환경차 수요를 흡수해 고급 SUV 시장에서의 점유율을 높이려는 전략으로 풀이된다.
동력 계통은 2.0리터 4기통 가솔린 터보 엔진과 99kW급 전기모터의 조합으로 구성됐다. 시스템 합산 최고출력 321마력을 발휘하며, 전자식 무단변속기(eCVT)를 탑재해 가속 시 발생하는 충격을 억제하고 매끄러운 구동력을 전달한다.
복합 연비는 리터당 11.9km를 달성해 출력과 경제성 사이의 균형을 도모했다. 주행 상황에 따라 엔진과 모터의 동력 배분을 자동으로 제어하며 회생 제동 시스템을 통해 배터리 잔량을 관리한다.
외관은 브랜드 고유의 수평적 디자인 언어를 바탕으로 우아함을 강조했다. 하이브리드 전용 엠블럼과 네임플레이트를 배치해 차별화를 꾀했으며, 실내에는 대시보드 상단을 가로지르는 48인치 초고해상도 파노라마 디스플레이를 적용해 시각적 개방감을 넓혔다.
11.1인치 중앙 터치스크린과 무선 스마트폰 연동 기능을 통해 디지털 기기와의 연결성을 확보했으며, 크리스탈 소재의 조절 장치와 피아노 건반 형태의 변속기를 배치해 장식적 완성도를 높였다.
탑승자의 심신 안정을 돕는 감각 제어 기술인 링컨 리쥬브네이트도 탑재됐다. 사용자의 취향에 맞춰 내부 조명과 좌석 마사지 설정, 화면 구성을 조정할 수 있으며 세 가지 향기를 제공하는 디지털 센트 시스템이 구동된다. 아울러 28개의 스피커를 갖춘 레벨 울티마 3D 오디오 시스템은 실내 전체를 감싸는 입체적인 음향을 송출해 이동 수단 이상의 휴식 공간을 구현한다.
안전 및 편의 사양으로는 노면 상태를 실시간 모니터링해 감쇠력을 조절하는 어댑티브 서스펜션과 다섯 가지 주행 모드가 적용됐다. 전방 충돌 방지 보조, 차선 유지 보조 등 지능형 안전 기술 집약체인 링컨 코-파일럿 360도 기본 사양으로 포함됐다.
이윤동 에프엘오토코리아 대표는 이번 신차가 브랜드가 추구하는 안식처의 개념을 기술적으로 정교하게 구현한 결과물이라고 밝혔다. 국내 출시 가격은 9500만 원이다.
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