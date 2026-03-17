美오스카에 등장한 신라면… ‘케데헌’ 감독, 봉지째 먹방 눈길

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)의 크리스 아펠한스 감독이 제98회 아카데미(오스카) 시상식에서 신라면을 먹는 장면이 포착돼 화제다. 그는 한국계 메기 강 감독과 함께 케데헌을 공동 연출했다.
아펠한스 감독의 아내 모린 구는 지난 16일(현지시간) 자신의 SNS에 케데헌 캐릭터 그림이 그려진 신라면을 먹고 있는 감독의 모습이 담긴 사진을 올렸다.
사진 속 아펠한스 감독은 시상식이 열린 로스앤젤레스 돌비 극장에 앉아 나무젓가락을 들고 신라면을 봉지에 끓여먹는 이른바 ‘뽀글이’ 또는 생라면을 먹는 모습이다. 또한 모린 구는 오스카 초청 티켓과 신라면이 함께 담긴 사진도 게재했다.
신라면 제조사인 농심은 케데헌의 인기에 힘입어 대규모 마케팅을 펼치며 북미 시장을 펼치고 있다. 특히 애니메이션 속 그룹 ‘헌트릭스’의 루미, 미라, 조이가 패키지에 삽입된 신라면을 출시하기도 했다.
한편 케데헌은 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열린 오스카에서 장편 애니메이션상과 주제가상을 받았다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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