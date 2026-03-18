1회 시술로 최대 6개월 효과… FDA 승인 히알루론산 제제

한국애브비의 ‘스킨바이브’가 ‘한국소비자 평가 최고의 브랜드’ 스킨부스터 부문에서 2년 연속 대상을 안았다.
스킨바이브는 피부에 직접 주입하는 히알루론산 제제로 세계적으로 주목받는 메디컬 에스테틱의 새로운 시술 옵션이다.
한국애브비는 2024년 4월 피부 거칠기(ASRS) 개선용 히알루론산 제제 스킨바이브를 국내에 출시했다. 이 제품은 2023년 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받은 최초의 피부 거칠기 개선용 히알루론산 제제다. 북미 시장에 이어 글로벌 두 번째이자 아시아에서는 처음으로 한국에 출시됐다. 히알루론산은 피부에 자연적으로 존재하는 성분으로 피부 보습과 탄력 유지에 중요한 역할을 한다.
스킨바이브는 진피층에 직접 주입해 피부 표면을 물리적으로 개선하는 방식으로 작용한다. 임상 결과 1회 시술만으로 피부 거칠기와 미세 주름 개선 효과가 확인됐다. 시술 후 최대 6개월까지 효과가 지속하는 것이 특징이다.
이병철 한국애브비 마케팅 부장은 “스킨바이브로 최초 시술받은 환자의 94.7%가 하루 만에 일상 복귀한 것으로 임상 결과 확인됐다”며 스킨바이브가 제공하는 실질적인 변화와 긍정적인 영향을 강조했다.
댓글 0