개인 맞춤 코칭-과학적 제품 결합… 웰니스 플랫폼의 ‘건강한 습관’ 제안

[2026 한국소비자 평가 최고의 브랜드 대상] 맞춤형 웰니스 부문 / 2년 연속
한국허벌라이프
글로벌 뉴트리션 기업 한국허벌라이프가 ‘한국소비자 평가 최고의 브랜드’ 맞춤형 웰니스 부문에서 2년 연속 대상에 선정되며 앞선 경쟁력을 보여줬다.
한국허벌라이프는 건강하고 활기찬 라이프스타일 확산에 앞장서고 있다. 과학적 근거와 체계적인 품질관리로 개발한 제품으로 소비자들의 건강관리 습관 형성을 지원한다.
허벌라이프는 독립 디스트리뷰터의 1대1 코칭과 커뮤니티 기반 활동을 통해 개인 맞춤형 웰니스 경험을 제공하는 게 강점이다. 이를 통해 소비자들이 꾸준히 건강한 생활을 실천할 수 있도록 돕는다.
다양한 라이프스타일을 고려한 제품과 프로모션도 꾸준히 선보이고 있다. 최근에는 발포형 비타민 건강기능식품 ‘리프트오프 파우더’를 출시하며 간편한 건강관리 방법을 제안했다. 또 명절과 가정의 달 등 시즌별 선물세트를 선보이며 일상 속 건강관리 문화를 확산하고 있다. 대표 제품인 ‘포뮬라1 건강한 식사’는 글로벌 시장조사기관 유로모니터 인터내셔널 2025년판 기준 세계 1위 단백질 셰이크 브랜드로 선정됐다.
허벌라이프 제품은 전 세계 의사, 영양사, 과학자 등 200명 이상의 전문가 연구를 기반으로 개발된다. 또한 원료부터 완제품까지 전 과정을 관리하는 ‘시드 투 피드’ 원칙을 적용해 품질관리 체계를 강화했다.
건강한 라이프스타일을 전파하기 위해 소비자와 함께하는 웰니스 캠페인도 진행하고 있다. ‘허벌라이프 웰니스 데이’ 등 소비자 참여형 프로그램을 확산 중이다. 또 프로야구 키움히어로즈를 비롯해 대한역도연맹, 대구마라톤대회 등 다양한 스포츠 종목과 선수를 후원하며 건강한 스포츠 문화 확산에도 한몫하고 있다.
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