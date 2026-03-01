포스코퓨처엠, 車업체에 1조대 ‘흑연 음극재’ 공급

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내년부터 6년간… 계약 연장할수도

포스코퓨처엠의 포항 인조흑연 음극재 공장(자료사진). 포스코퓨처엠 제공
포스코퓨처엠의 포항 인조흑연 음극재 공장(자료사진). 포스코퓨처엠 제공
포스코그룹의 이차전지 소재 계열사 포스코퓨처엠이 글로벌 완성차 업체에 1조 원이 넘는 규모의 인조 흑연 음극재를 공급한다.

16일 포스코퓨처엠은 한 글로벌 완성차 업체에 1조149억 원 규모의 이차전지용 인조 흑연 음극재를 공급하는 계약을 체결했다고 공시했다. 이 회사가 2011년 음극재 사업을 시작한 뒤 따낸 계약 중 최대 규모다. 계약 기간은 2027년부터 2032년까지이며, 향후 상호 협의를 통해 공급 기간이 연장될 수도 있다. 연장 시 최대 계약 규모는 약 2조2000억 원으로 커진다. 비밀 유지 조항에 따라 계약 상대는 공개되지 않았으나, 업계에서는 해당 업체가 테슬라라고 보고 있다.

앞서 지난해 10월 포스코퓨처엠은 이미 이 완성차 업체와 약 6700억 원 규모 천연 흑연 음극재 공급 계약도 맺었다. 포스코퓨처엠 관계자는 “이번 계약은 해당 천연 흑연 음극재 계약과 패키지 성격으로, 향후 양극재 및 리튬 사업 분야까지 협력 확대를 추진할 계획”이라고 덧붙였다.

포스코퓨처엠은 이번 대형 수주에 대응하고자 생산 능력 확대에도 나선다. 올해 하반기(7∼12월) 중 베트남 타이응우옌에 인조 흑연 음극재 공장을 착공한다고 앞서 5일 발표한 것이 그 일환으로, 신설 공장은 2028년 양산이 목표다.

#포스코퓨처엠#이차전지#인조 흑연 음극재#공급 계약#테슬라#생산 능력 확대
최원영 기자 o0@donga.com
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