포스코퓨처엠, 車업체에 1조대 ‘흑연 음극재’ 공급

포스코그룹의 이차전지 소재 계열사 포스코퓨처엠이 글로벌 완성차 업체에 1조 원이 넘는 규모의 인조 흑연 음극재를 공급한다.
16일 포스코퓨처엠은 한 글로벌 완성차 업체에 1조149억 원 규모의 이차전지용 인조 흑연 음극재를 공급하는 계약을 체결했다고 공시했다. 이 회사가 2011년 음극재 사업을 시작한 뒤 따낸 계약 중 최대 규모다. 계약 기간은 2027년부터 2032년까지이며, 향후 상호 협의를 통해 공급 기간이 연장될 수도 있다. 연장 시 최대 계약 규모는 약 2조2000억 원으로 커진다. 비밀 유지 조항에 따라 계약 상대는 공개되지 않았으나, 업계에서는 해당 업체가 테슬라라고 보고 있다.
앞서 지난해 10월 포스코퓨처엠은 이미 이 완성차 업체와 약 6700억 원 규모 천연 흑연 음극재 공급 계약도 맺었다. 포스코퓨처엠 관계자는 “이번 계약은 해당 천연 흑연 음극재 계약과 패키지 성격으로, 향후 양극재 및 리튬 사업 분야까지 협력 확대를 추진할 계획”이라고 덧붙였다.
포스코퓨처엠은 이번 대형 수주에 대응하고자 생산 능력 확대에도 나선다. 올해 하반기(7∼12월) 중 베트남 타이응우옌에 인조 흑연 음극재 공장을 착공한다고 앞서 5일 발표한 것이 그 일환으로, 신설 공장은 2028년 양산이 목표다.
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