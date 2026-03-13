B급 감성 통했다… G마켓, G락페 광고로 亞 최고 권위 광고제 수상

G마켓은 브랜드 광고캠페인이 아시아 태평양 지역 최고 권위의 광고제 ‘2026 스파이크스 아시아’에서 뮤직 부문 브론즈를 수상했다고 13일 밝혔다.
해당 캠페인은 ‘쇼핑을 페스티벌처럼 즐긴다’는 콘셉트로 지난해 9월부터 올해 1월까지 진행됐다. 매월 초 열리는 ‘G락페(G마켓 질러락 페스티벌)’를 비롯해 ‘빅스마일데이’, ‘설 빅세일’ 등 주요 프로모션을 알리는 데 집중했다.
광고에는 김경호·박완규·체리필터·설운도·김종서·환희·민경훈·에일리·자우림·H.O.T. 등 총 10팀의 가수가 참여했다. 각 가수의 대표곡 가사에 쇼핑 카테고리를 언어유희로 결합한 캠페인은 공개 후 온라인상에서 화제를 모았다. 5개월간 제작된 36편의 영상은 유튜브 누적 조회수 2억1000만 회를 기록했다.
이번 캠페인은 국내에서도 성과를 인정받았다. 이날 한국광고학회가 주관하는 ‘제33회 올해의 광고상’에서 통합미디어캠페인 부문 대상과 TV광고 부문 최우수상을 동시에 거머쥐었다.
G마켓은 올 상반기 중 새로운 브랜드 광고 캠페인을 선보일 예정이다. G마켓 관계자는 “이번 수상은 콘텐츠와 커머스를 결합한 광고 캠페인이 국내외에서 의미 있는 평가를 받은 결과”라며 “앞으로도 고객과 공감할 수 있는 콘텐츠형 마케팅을 통해 브랜드 경쟁력을 지속 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0