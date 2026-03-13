“타일처럼 보이면서 마루처럼 따뜻하게”… KCC글라스 홈씨씨, 스톤 강마루 대형 정사각 규격 출시

KCC글라스의 인테리어 브랜드 홈씨씨가 스톤 디자인 강마루 신제품 ‘숲 강마루 스톤 스퀘어’를 출시했다고 13일 밝혔다.
이번 제품은 기존 제품인 ‘숲 강마루 스톤’을 가로·세로 각 597mm의 정사각 규격으로 제작한 것이다.
KCC글라스 측은 최근 인테리어 시장에서 대형 정사각 타일이 새로운 디자인 트렌드로 자리잡고 있다는 점에 주목해 이번 규격을 적용했다고 설명했다.
직선이 만들어내는 균형감과 공간을 넓어 보이게 하는 시각적 효과, 그리고 스톤테리어·미니멀리즘 인테리어 트렌드 확산이 맞물리면서 대형 정사각 타일 수요가 늘고 있다는 것이다.
디자인 면에서는 천연석의 색상과 패턴을 구현하고 패턴과 표면 엠보를 일치시키는 ‘리얼 엠보(Real Embossing)’ 기술을 적용해 타일과 유사한 질감을 표현했다. 여기에 마루 특유의 보행감을 유지해 타일 대비 온기가 오래 유지된다는 점을 차별점으로 내세웠다.
소재와 성능 면에서는 1등급 내수 합판과 고강도 HPL(High Pressure Laminate) 표면 코팅을 적용했다고 한다. 일반 섬유판 강마루 제품과 비교해 온도 및 습도 변화에 강하고, 내마모성과 내오염성도 높은 것이 특징이다. 모서리는 ‘마이크로 베벨링(Micro-beveling)’ 공법으로 처리해 시공 마감을 부드럽게 했다.
친환경 인증도 갖췄다. 친환경 자재 최고 등급인 SE0(Super E0) 등급의 합판을 사용했고 기후에너지환경부로부터 환경마크(환경표지 인증)를 취득했다.
KCC글라스 관계자는 “스톤테리어와 미니멀리즘 인테리어 트렌드가 확산되면서 대형 타일 디자인과 마루의 보행감을 동시에 원하는 소비자가 늘고 있다”면서 “이번 제품은 그러한 수요를 반영한 것”이라고 말했다.
