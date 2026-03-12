대한항공, 팬데믹 때 매각한 ‘기내식·면세 사업’ 재인수… 씨앤디서비스 100% 자회사 편입

한앤컴퍼니 보유 지분 80% 전량 인수… 7500억 규모
대한항공이 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 당시 유동성을 확보하기 위해 매각했던 기내식·기내면세품 사업을 재인수했다. 아시아나항공 통합 출범을 앞두고 기내식 등 전반적인 고객 서비스 만족도를 더욱 끌어올린다는 취지다.
통합 항공사 출범 앞두고 고객 만족도 제고 목적
“기내식 공급 안정성 확보·기내면세 신규 서비스 추진”
대한항공은 기내식 공급과 기내면세품 판매 사업을 담당하는 대한항공씨앤디서비스(씨앤디서비스) 지분을 한앤컴퍼니(한앤코)로부터 전량 인수한다고 12일 공시를 통해 밝혔다.
이에 따라 대한항공은 한앤코가 보유한 씨앤디서비스 지분 80%를 전량 인수하는 계약을 체결했다. 구체적으로 취득 주식 수는 501만343주, 최종 인수 금액 예상가는 약 7500억 원이다.
거래가 종결되면 대한항공이 보유한 씨앤디서비스 지분은 기존 20%에서 100%로 늘어나게 되고 대한항공 100% 자회사로 편입될 예정이다. 대한항공 관계자는 “통합 항공사 출범 이후 기내식 공급 안정성을 확보하고 서비스 경쟁력을 강화하기 위한 목적”이라며 “기내면세품 판매도 고객 만족도를 더욱 높일 수 있는 신규 서비스를 지속 추진할 계획”이라고 말했다.
한편 대한항공은 코로나19 팬데믹이 한창이었던 지난 2020년 긴급 유동성 확보 차원에서 기내식 및 기내면세품 판매 사업을 매각한 바 있다. 당시 한앤코는 주식회사 씨앤디서비스를 설립해 해당 사업을 인수했다. 이후 씨앤디서비스는 지분율 대한항공 20%, 한앤코 80%로 운영됐다.
김민범 기자 mbkim@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0