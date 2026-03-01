엔씨소프트 “모바일캐주얼 게임, 신성장 동력”

엔씨소프트가 누구나 가볍게 즐길 수 있는 ‘모바일캐주얼’ 분야를 신성장 동력으로 삼아 2030년 매출 5조 원 시대를 열겠다는 비전을 밝혔다.
12일 엔씨소프트는 경기 성남시 엔씨소프트 판교R&D센터에서 ‘2026 엔씨 경영전략 간담회’를 열고 이같이 밝혔다. 이번 간담회는 지난해 모바일캐주얼센터를 신설한 엔씨소프트가 사업 전략과 실행 방안을 발표하기 위해 처음으로 만든 자리였다.
‘모바일캐주얼’ 게임은 모바일 기기에서 즐기는 게임 중에서 규칙이 비교적 단순하고 플레이 시간이 짧은 게임을 말한다. 대표적으로 ‘매치3(같은 무늬 3개를 맞추는 장르) 퍼즐 게임’ 등이 있다. 국내 게임시장을 장악했던 다중접속역할수행게임(MMORPG·여러 사람이 동시에 접속해 다양한 역할을 수행하는 게임)에서 벗어나 부담 없이 즐길 수 있는 가벼운 게임을 신성장 동력으로 삼겠다는 것이다.
그간 엔씨소프트는 대표 게임인 ‘리니지’ 지식재산권(IP) 기반의 MMORPG에 대한 매출 의존도가 높다는 지적을 받아 왔다. 실제로 엔씨소프트는 지난해 모바일 게임 매출 7944억 원이 전부 리니지 시리즈에서 나왔다.
박병무 공동대표(사진)는 “데이터 기반 플랫폼을 통해 글로벌 게임 시장의 30% 이상을 차지하고 있는 모바일 캐주얼 시장을 적극 공략하겠다”고 말했다. 이날 화상을 통해 간담회에 참여한 아넬 체만 엔씨소프트 모바일캐주얼센터장도 “엔씨소프트가 쌓아온 유산을 캐주얼 게임 분야에 도입함으로써 경쟁 우위를 점할 수 있다”고 말했다.
한편 엔씨소프트는 이달 26일 정기 주주총회에서 사명을 ‘엔씨’로 변경하는 안건을 올릴 예정이다. 안건이 통과되면 1997년 창사 이래 29년 만에 새 간판을 달게 된다.
