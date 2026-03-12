Gen Z 위치 기반 소셜앱 ‘Lalatok’, 시드 투자 3억 유치… “베트남 중심 빠른 확산세”

Gen Z를 위한 실시간 위치 기반 소셜 플랫폼 라라톡(Lalatok)이 시드 투자 3억원을 유치하며 동남아 시장 확장에 속도를 내고 있다.
현재 라라톡은 광고비에 크게 의존하지 않고, 친구가 친구를 초대하는 방식의 자연스러운 네트워크 효과를 통해 베트남 시장에서 빠르게 성장하고 있다. 특히 특정 학교와 지역 단위에서 사용자 밀집도가 형성되면서 서비스 이용 빈도가 높아지고, 이는 자연스럽게 리텐션(재방문율) 상승으로 이어지고 있다는 게 회사 측의 설명이다.
또 라라톡은 각 국가의 현지 콘텐츠 크리에이터를 서비스 모델로 삼아, 자국 언어로 실제 사용 경험을 보여주는 콘텐츠 확산 전략을 적극적으로 펼치고 있다. 이를 통해 베트남을 시작으로 태국, 필리핀, 인도네시아 등 주요 국가에서 문화적 장벽을 낮추고 사용자 친밀도를 높이고 있다는 평가다.
회사 관계자는 “Gen Z 사용자들은 글로벌 서비스라 하더라도 결국 자신과 비슷한 또래의 실제 사용 사례를 보고 참여를 결정하는 경우가 많다”며 “각 국가의 크리에이터들이 직접 라라톡을 사용하는 모습을 보여주면서 자연스럽게 사용자 확산이 이루어지고 있다”고 설명했다.
라라톡은 친구들의 실시간 위치를 지도 위에서 확인하고 이모지와 채팅을 통해 즉각적으로 상호작용할 수 있는 위치 기반 소셜 플랫폼으로, 기존 글로벌 SNS가 온라인 중심의 관계 형성에 집중해온 것과 달리 오프라인 생활 반경 안에서의 실시간 연결 경험을 핵심 가치로 내세우고 있다.
김문석 대표는 “우리는 단순 다운로드 수보다 사용자 행동 데이터를 중심으로 성장 구조를 설계하고 있다”며 “친구 초대 전환율, 지역 단위 사용자 밀도, 코호트별 리텐션 곡선 등을 지속적으로 측정하면서 어느 시점에 네트워크 효과가 발생하는지를 분석하고 있다”고 말했다.
이번 투자금은 방콕·마닐라·자카르타 등 동남아 주요 도시 진출에 집중적으로 활용될 예정이다. 회사는 향후 지역별 네트워크 효과와 리텐션 지표 등 핵심 성장 데이터를 확보한 뒤 시리즈A 투자 유치를 추진하고, 이를 기반으로 미국 서부 시장 진출도 검토하고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
