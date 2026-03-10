AI로 쓰는 채팅형 소설에 빠진 한국인…챗GPT 제치고 ‘제타’ 이용시간 1위

지난달 한국인이 가장 오래 사용한 AI 챗봇은 ‘제타’로 나타났다. 이용자 수로는 여전히 챗GPT가 압도적이지만, 개인화된 서사를 기반으로 하는 ‘제타’의 특성이 이용자의 몰입도를 높여 체류 시간을 늘린 것으로 보인다.
10일 앱·결제 데이터 분석 업체 와이즈앱·리테일에 따르면 3월 첫째주 한국인 스마트폰 이용자 약 8만 명을 대상으로 표본 조사한 결과, 한국인이 가장 오래 사용한 AI 챗봇은 제타로 한 달 이용 시간이 1억1341만에 달했다. 이는 챗GPT 이용 시간(5047만 시간)의 두 배를 웃돌았다.
제타는 국내 AI 스타트업 스캐터랩이 2024년 출시한 AI 픽션 플랫폼이다. 이용자는 원하는 설정값으로 만들어진 캐릭터로 AI와 소통하며 개인화된 서사를 즐길 수 있다. AI를 활용한 ‘채팅형 소설’에 가까운 이 서비스는 특히 1020 세대 사이에서 크게 유행하고 있다. 예를 들어 사용자가 ‘태조왕건’이나 ‘고종황제’ 같은 페르소나를 설정하고, 대화 상대를 ‘궁예’나 ‘명성황후’로 지정한 뒤 시대 상황을 입력하면 메신저 창에서 대화가 진행되는 식이다.
한편 이용자 수 기준으로는 챗GPT가 2293만 명으로 1위를 기록했으며, 제타(402만 명), 그록 AI(153만 명)가 뒤를 이었다.
