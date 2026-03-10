가이아 스튜디오, 대형 조형물 제작 분야에서 ‘두각’

조형물 제작 전문 기업 가이아 스튜디오는 최근 기업 브랜드 조형물과 팝업스토어, 전시 공간 프로젝트 의뢰가 이어지며 업계에서 주목받는 제작 파트너로 발돋움했다고 밝혔다.
가이아 스튜디오는 상업 공간 조형물, 팝업스토어 오브제, 기업 브랜드 조형물, 대형 구조물, 공공 설치미술 등 다양한 프로젝트를 수행하며 대형 조형물 제작 분야에서 두각을 나타내고 있다.
가이아 스튜디오가 주목받는 이유는 전 공정을 자체 운영하는 원스톱 제작 시스템에 있다. 스티로폼(EPS) 원형 조각부터 FRP 제작, 우레아 코팅, 작화, 운송 및 설치까지 제작 전 과정을 자체 운영해 공정 간 오차를 최소화하고 제작 기간을 효율적으로 관리한다.
또한 EPS, FRP, 우레아 코팅, 금속, 패브릭 등 다양한 소재를 활용해 실내 팝업스토어 조형물부터 야외 공공 공간의 대형 구조물까지 프로젝트 환경에 맞는 맞춤 제작 솔루션을 제시하는 것도 강점이다.
제작팀 역시 조소 및 미술 전공자로 구성된 전문 인력으로 이루어져 있어 단순 구조 제작을 넘어 형태감과 비례, 색감 등 예술적 완성도까지 고려한 조형물을 구현한다.
가이아 스튜디오 관계자는 “조형물은 단순한 구조물이 아니라 공간의 메시지와 브랜드 가치를 전달하는 중요한 매개체”라며 “가이아 스튜디오는 기획 의도를 가장 완성도 높은 조형물로 구현하는 제작 파트너가 되는 것을 목표로 하고 있다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
