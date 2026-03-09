무신사 “서울숲 프로젝트, 패션 넘어 ‘라이프스타일’로 확장”

무신사가 추진 중인 ‘서울숲 프로젝트’가 패션 브랜드에 이어 라이프스타일 영역으로 저변을 넓히고 있다.
무신사는 지난 6일 프랑스 커트러리 브랜드 ‘사브르파리’ 성수 스토어가 문을 열었다고 9일 밝혔다. 해당 매장은 ‘마레 지구 인 성수’를 콘셉트로, 파리 마레 지구의 감성을 성수동 특유의 인더스트리얼한 무드로 재해석한 공간이다.
내달 3일에는 취향 수집가들을 위한 보물창고 콘셉트의 ‘메종플레장’ 성수점이 문을 연다. 2030 세대가 일상에 쉽게 변화를 줄 수 있는 감각적인 엔트리 아이템을 큐레이션해 선보일 예정이며, 스토어 앞마당에서는 정기 플리마켓인 ‘메르시 마켓’을 개최해 고객 접점을 넓힐 계획이다.
디자인 라이프스타일 브랜드 ‘GBH’도 내달 초 합류할 예정이다. GBH는 필요한 제품을 쉽고 빠르게 선택할 수 있는 ‘그랩 앤 투고(Grab and To-go)’ 콘셉트를 바탕으로 데일리 어패럴부터 코스메틱, 홈 굿즈까지 일상의 변화를 이끄는 아이템을 선보인다. 매장 중앙에는 견고한 콘크리트 집기를 배치해 브랜드의 본질과 실용성을 시각화했다.
무신사는 이번 라이프스타일 브랜드의 연이은 오픈을 시작으로 올해 상반기 내 20여 개의 매장을 순차적으로 공개하며 ‘K-패션 및 라이프스타일 클러스터’를 완성한다는 방침이다.
무신사 관계자는 “패션에 이어 사브르와 GBH 같은 감도 높은 라이프스타일 브랜드들이 합류하며 서울숲 프로젝트의 스펙트럼이 더욱 넓어졌다”며 “앞으로도 아뜰리에길을 찾는 고객들에게 패션과 리빙을 아우르는 차별화된 브랜드 경험과 풍성한 볼거리를 제공할 것”이라고 밝혔다.
