김정관, 정유 4사 만나 “공정한 석유가격 책정” 당부

김정관 산업부 장관은 9일 서울 대한상공회의소에서 ‘중동상황 대응본부 회의’를 개최하고 정유업계, 유관기관과 함께 국내 석유가격 안정화 방안을 논의했다. 이 자리에는 SK에너지, GS칼텍스, S-OIL, 현대오일뱅크 등 정유 4사가 모두 참석했다.
김 장관은 이날 “평상시 국제유가와 2주 정도 시차로 움직이는 국내 석유 가격이 며칠 사이 급등했다”며 “실제로 일부 주유소들은 일주일 만에 휘발유는 500원, 경유는 700원 넘게 올렸다고 하고 특히 정유사들이 국제 유가 인상을 하루 이틀 만에 국내 가격에 반영하면서 일반 국민들은 석유 가격이 ‘오를 땐 빨리, 내릴 땐 천천히’ 움직인다고 생각한다”고 지적했다.
이어 “최근 중동 상황으로 인한 국제 유가 상승 부담이 소비자들에게 일방적이고 과도하게 전가되지 않도록 투명하고 공정한 석유가격을 책정해 달라”며 “유가가 국내 민생물가에 미치는 영향이 큰 만큼 민-관이 합심해 석유가격 안정에 최선의 노력을 기울여야 한다”고 덧붙였다.
그는 또 “석유공사·도로공사·농협경제지주 등 알뜰주유소 3사도 알뜰주유소가 전국 평균가격 대비 저렴하게 판매할 수 있도록 독려해달라”며 “주유소와 석유유통협회에서는 주유소와 대리점의 과도한 가격 인상이 없도록 협회 차원의 계도 역할도 부탁한다”고도 강조했다.
앞서 산업부는 5일 오후 3시 부로 자원안보 위기경보 ‘관심’ 단계를 발령한 바 있다. 이에 비상 상황 대비 대체 수입선 확보, 해외 생산분 도입 등 물량 확보에 총력을 기울이고 단계별 비축유 세부 방출계획을 수립해 수급위기 악화 시 즉시 방출할 수 있도록 철저히 준비할 계획이다.
김 장관은 “국제유가 상승에 편승해 민생물가 안정에 역행하는 행위에 대해 엄정하게 대처하겠다”며 “범부처 석유시장점검단을 구성해 정량미달, 가짜석유, 가격담합, 세금탈루 등 불법행위를 엄중 단속하고 공공기관과 함께 월 2000여개 주유소를 대상으로 특별 현장점검도 실시하고 있다”고 설명했다.
수급 안정과 관련해서는 “국제공동비축 물량, 석유공사 해외생산분 도입 등을 통해 추가 물량을 지속적으로 확보하고 있다”며 “비축유도 수급위기 시 즉시 방출할 수 있도록 방출계획을 철저히 준비 중”이라고 부연했다.
